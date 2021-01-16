شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء سيارات «تسلا» من الأسواق بسبب مشاكل الأمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالبت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة بالولايات المتحدة، شركة «تسلا» المتخصصة فى صناعة السيارات الكهربائية، باستدعاء بعض طرازاتها الموجودة بالأسواق بسبب مشكلات فنية بها.

وتقدمت الإدارة بهذا الطلب إلى تسلا عبر رسالة رسمية، وذلك بسبب وجود مشكلة تتعلق بفشل عمل شاشات اللمس فى السيارات من طراز (Model S) و(Model X)، ما قد يزيد مخاطر وقوع الحوادث. وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» أن المشكلة تتعلق بشرائح الذاكرة المستخدمة فى شاشات السيارات المصنوعة بين عامى 2012 و2018، والتى تبلى فتتسبب فى توقف شاشة اللمس عن العمل.

ورغم أن «تسلا» نفذت بعض التحديثات البرمجية للتخفيف من بعض المشكلات المشار إليها آنفاً، فإن الإدارة الوطنية للسلامة المرورية التابعة لوزارة النقل الأمريكية، قالت إنها غير كافية لمعالجة المخاوف المتعلقة بالأمن والسلامة، موضحة أن فشل وحدات التحكم فى الوسائط (MCU) هو «عيب يتعلق بسلامة السيارات» بسبب مجموعة من المشكلات الفنية، بما فى ذلك: فقدان صور كاميرا الرؤية الخلفية وأدوات التحكم فى التدفئة وتكييف الهواء وإزالة الصقيع، إضافة إلى احتمال فقدان الدقات الصوتية والتنبيهات المرتبطة بالمؤشرات وميزة الطيار الآلى.