شكرا لقرائتكم خبر عن جرس باب يراقب الحالة الصحية لمنع انتشار كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فى ظل الجائحة التى تهدد حياة الملايين من البشر، انصب اهتمام شركات التكنولوجيا والبرمجيات وغيرها من الشركات المشاركة فى مؤتمر (CES) السنوى الذى تم تنظيمه خلال الفترة بين 11 و14 يناير الجارى، على ابتكار كل ما من شأنه تغيير أسلوب الحياة والعمل وحتى التغذية..

وكان من بين الابتكارات التى عرضت بالمؤتمر جرس أبواب صممته شركة «بلوت» (Plott) وأطلقت عليه اسم (Ettie)، وهو ما يحد من انتشار فيروس كورونا.