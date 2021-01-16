شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: حان الوقت لتقييم تجربة وزارة التعليم فى توظيف التكنولوجيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مهندس حازم عزت، المتخصص في التكنولوجيا ومراقبة الاتصالات الفضائية، إن وزير التعليم الدكتور طارق شوقى بذل جهودا ضخمة في محاولة تطوير التعليم في مصر مستخدما تكنولوجيا المعلومات كأداة رئيسية في خطته، مضيفا أنه تم تحقيق نجاحات رغم الأجواء الصعبة والمقاومة من أطراف مختلفة، لكن مرور عامين على التطبيق يوجب مراجعة ما تم بهدف تفادى نقاط الضعف وتعزيز نقاط القوة.

أوضح «عزت»، الذي يعمل حاليا في مجال الاستسارت الخاصة بالتعليم عن بعد مع مجموعة من المتخصصين أن أهم ما يحتاج إلى دعم فنى وتصميمى قوى في التجربة الحالية هو ما يخص عدم وجود خطه درس إلكترونية للمقرارات الدراسية يتمكن الطالب من خلالها معرفه خطط الدروس خلال الفصل الدارسي والأهداف التفصيلية لكل واحد منها، كما أن المحتوي التعليمي الإلكتروني وبالأخص الفيديوهات غير قوية وليس بها رؤيه إخراجية، ولا مضمون جذاب، والجرافيك ضغيف، ولا توجد أي تجارب أو أنشطة تفاعلية يجريها الطالب على بنك المعرفة ولا توجد فيديوهات ثلاثية الإبعاد ويقتصر المتوفر حاليا على قراءة النص الكتابي بمستوى أاء ضغيف ولا يتفق مع رؤيه الدكتورالوزير.

تابع: «لا توجد آلية داخل الفصول لتسجيل شاشات المحاضره (السبورة) مع صوت المعلم، ورفعها على منصة الطالب أمام خطة الدرس الخاص بها بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما لا توجد آلية مراققة إلكترونية لأداء المعلم داخل الفصل تسمح للقائمين على العملية التعليمية بالحصول على تقارير إلكترونية لأداء المعلم». داعاا إلى حوار واسع بين الوزير والمتخصصين لتقيم التجربة ودفعها للأمام.