شكرا لقرائتكم خبر عن CDC: السلالة البريطانية لكورونا انتشرت فى 12 ولاية أمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، أن السلالة البريطانية الجديدة انتشرت في 12 ولاية أمريكية، والتى تم اكتشافها لأول مرة في المملكة المتحدة قبل نهاية العام الماضى، طبقا لما ورد في شبكة فوكس نيوز foxnews.

وأكد الخبراء بمراكز السيطرة الامريكى، أن السلالة البريطانية الجديدة ستكون هي السلالة المهيمنة على منحى الإصابات بحلول مارس القادم، نظرا لأنها أكثر عدوى وأكثر انتشارا مقارنة بالنسخة القديمة.

وأوضح الخبراء أن الفيروس منتشر في نحو 12 ولاية، ولكنه تم تشخيصه في 76 فقط من 23 مليون حالة أمريكية تم الإبلاغ عنها حتى الآن، ومن المحتمل أن يكون متغير الفيروس أكثر انتشارًا في الولايات المتحدة، على الرغم أنه لا يوجد دليل على أنه يسبب مرضًا أكثر خطورة أو ينتقل بشكل مختلف.



السلاله البريطانية لكورونا

وأوصت مراكز السيطرة على الأمراض على ضرورة الالتزام بارتداء أقنعة الوجة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وغسل اليدين واستراتيجيات الوقاية الأخرى.

يأتي ذلك بعد أن تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه يخطط لمنح لقاح كورونا لـ100 مليون أمريكي خلال أول 100 يوم من ولايته الرئاسية.

كما بلغت أعداد الإصابات الناتجة عن فيروس كورونا في مختلف بلدان العالم أكثر من 93 مليونا قد أصيبوا بالفيروس التاجى، في حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليون و995134.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة أكثر الدول التي سجلت إصابات بالفيروس بعد أن بلغ أعداد المصابين 23 مليون نسمة و145 الف، في حين بلغت حصيلة الوفيات 388 الف نسمة حتى الوقت الراهن.