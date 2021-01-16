شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة قطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة بروسيا.. عانت من فقدان الشهية والحمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن معهد أبحاث الأنفلونزا الروسى، عن أنه سجل لأول مرة إصابة قطة بالسلالة المنتشرة لفيروس كورونا بروسيا، حيث أجرى العلماء دراسة وراثية للفيروس المكتشف داخل القطة، طبقًا لما ورد في وكالة تاس الروسية.

وأكد الباحثون بالمعهد أن تلك الدراسة تعد أول دراسة وراثية روسية لفيروس SARS-CoV-2 الذي تم اكتشافه في قطة منزلية، خاصة أن أصحاب الحيوانات الأليفة كانوا يخشون انتقال العدوى إلى حيواناتهم الأمر الذى سيؤدى الى تحور الفيروس بشكل أكثر شراسة.





وأكد الباحثون بالمعهد أن القطة المصابة عانت من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وفقدان الشهية، وقام الفريق الطبي بأخذ مسحات من البطانة المخاطية للحنجرة وتجويف الأنف للقطة للتأكد من مدى إصابتها بالفيروس.

وأوضح المعهد الروسى أن القطة أصيبت بالسلالة التي تنتمي إلى مجموعة GR الأكثر شيوعًا في روسيا ولا تحمل أي بدائل محددة تميزها عن الفيروسات التي تم الحصول عليها سابقًا من المرضى المصابين.

وأكد الباحثون أن حالتها مستقرة بالوقت الراهن، حيث أكد تقرير المعهد الروسى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد بين الحيوانات الأليفة نادرة للغاية، لا يزال من الممكن التأكيد على أنه في جميع الحالات يظل أصحاب الحيوانات هم المصدر الوحيد للعدوى، في حين أن الحيوانات نفسها لا يمكنها نقل العدوى لأصحابهم.

وكانت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية المعنية بالرقابة على حقوق المستهلك، أعلنت في تصريحات سابقة أن هناك أكثر من 1420 سلالة لفيروس كورونا المستجد تم رصدها في روسيا حتى هذا الوقت.