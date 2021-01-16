الصين تمنح الفلبين نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الصين التبرع بـ500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد إلى الفلبين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية الصيني وانج يي، تعهد بذلك، السبت، في مانيلا حيث التقى نظيره الفلبيني تيودورو لوسين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلبينية.



وصرح وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوسين بأن التعاون بين بلاده والصين لهزيمة "كوفيد-19" عزز العلاقات بين الدولتين.

وقال لوسين في اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في مانيلا: "تتسم علاقتنا بالدعم المتبادل والثقة المتنامية أكثر من ذي قبل".

جاء ذلك قبل التسلم المحتمل للقاحات الصينية الشهر المقبل.

وأضاف: "القتال ضد كوفيد-19 والتقبل العالمي للواقع المحتوم الجديد يدخل مرحلة انتقالية، ببدء حملات التطعيم".