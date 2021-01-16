صحة ورشاقة

الصين تمنح الفلبين نصف مليون جرعة من لقاح كورونا

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعتزم الصين التبرع بـ500 ألف جرعة من لقاح فيروس المستجد إلى الفلبين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزير الخارجية الصيني وانج يي، تعهد بذلك، السبت، في مانيلا حيث التقى نظيره الفلبيني تيودورو لوسين، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الفلبينية.

وصرح وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوسين بأن التعاون بين بلاده والصين لهزيمة "كوفيد-19" عزز العلاقات بين الدولتين.

وقال لوسين في اجتماع مع نظيره الصيني وانج يي في مانيلا: "تتسم علاقتنا بالدعم المتبادل والثقة المتنامية أكثر من ذي قبل". 

جاء ذلك قبل التسلم المحتمل للقاحات الصينية الشهر المقبل.  

وأضاف: "القتال ضد كوفيد-19 والتقبل العالمي للواقع المحتوم الجديد يدخل مرحلة انتقالية، ببدء حملات التطعيم".

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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