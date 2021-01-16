"مارته" تسقط في يد الإرهابيين.. عملية عسكرية طارئة بنيجيريا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطر إرهابيون يعتقد أنهم تابعون لتنظيم داعش على قاعدة "مارته" العسكرية في شمال شرق نيجيريا.

وأفادت مصادر عسكرية ،السبت، بأن مقاتلين وصلوا في شاحنات وهاجموا القاعدة في هذه المنطقة الواقعة على بحيرة تشاد.



ولا يزال الإرهابيون يسيطرون على القاعدة على ما أوضحت مصادر عسكرية مختلفة رغم عملية جارية.

وقتل 10 قتلى على الأقل بينهم 4 عناصر أمن في هجوم دام لجماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

وقالت مصادر محلية وأمنية، لوكالة "فرانس برس"، مؤخرا، إن عناصر إرهابية وصلت إلى قرى شافا وأزاري وتشان الأدي في 6 شاحنات وأضرموا النار في المنازل والمقار العامة مطلقين النار عشوائيا على السكان.

وأوضح ساني محمد، الذي يقود مليشيا تتصدى للإرهابيين أن 10 أشخاص قتلوا وأحرقوا منازل ومتاجر وكنائس.

ويشهد شمال شرق نيجيريا تصاعدا للهجمات منذ بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وخلال عطلة الميلاد، خطف عشرات الحطابين قرب غامبورو وقتل 11 شخصا قرب شيبوك فيما خطف قس.

وأسفر تمرد بوكو حرام منذ بدايته في 2009 عن 36 ألف قتيل.