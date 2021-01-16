شكرا لقرائتكم خبر عن حيوان جديد معرض بشدة للإصابة بعدوى كورونا..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر فريق من العلماء من الولايات المتحدة مؤخرًا أن نوع من الغزلان يطلق عليه اسم "ذات الذيل الأبيض"، معرضة بشدة لعدوى فيروس كورونا، علاوة على ذلك ، فإن الحيوانات المصابة قادرة على نقل الفيروس إلى نظيراتها غير المصابة عن طريق الاتصال غير المباشر.

وحقق العلماء bioRxiv فى دراسة نشرها موقع ، فيما إذا كانت الغزلان ذات الذيل الأبيض معرضة للإصابة بعدوى كورونا ، لأن الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) الموجود في الغزلان ذات الذيل الأبيض يشترك في درجة عالية من التشابه مع الإنزيم ACE2 البشري.



مخاوف من اصابة الغزلان بفيروس كورونا

ولاحظ العلماء أن فيروس كورونا، قادر على إصابة خلايا الرئة المأخوذة من الغزلان المصابة، علاوة على ذلك ، لوحظ تكرار فعال لـ الفيروس في خلايا الرئة المصابة ، مما يشير إلى قابلية الغزلان ذات الذيل الأبيض للإصابة بعدوى كورونا وتكرارها.

وطوال فترة الدراسة (21 يومًا) ، لم تظهر الغزلان المصابة أي أعراض سريرية مرتبطة بـ COVID-19 أو ضائقة تنفسية، باستثناء ارتفاع طفيف ومؤقت في درجة حرارة الجسم، علاوة على ذلك ، لم يتم ملاحظة أي آفات واضحة في فحوصات ما بعد الوفاة.

وللتحقيق في نمط عدوى كورونا في الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي ، قام العلماء بتحليل عينات مسحة الأنف والمستقيم التي تم جمعها من أظافر ملامسة مصابة وغير مباشرة.

وعلى الرغم من عدم وجود دليل على دخول الفيروس إلى مجرى الدم ، إلا أن إفرازات الأنف من الغزلان المصابة، أظهرت وجود الحمض النووي الريبي الفيروسي، ومن المثير للاهتمام ، أنه تم اكتشاف حمولة فيروسية عالية أيضًا في إفرازات الأنف من حيوانات الاتصال غير المباشر.

وبشكل عام ، كشفت نتائج الدراسة أن الغزلان ذات الذيل الأبيض معرضة لعدوى كورونا ، وأن انتقال العدوى بين الأنواع ممكن عن طريق الاتصال غير المباشر.

وتوفر الدراسة معلومات مهمة حول مضيفات الحيوانات المعرضة للإصابة بعدوى كورونا، والتى يمكن استخدام النتائج لتطوير تدخلات لمنع الأمراض الحيوانية المنشأ العكسية المحتملة.