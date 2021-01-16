شكرا لقرائتكم خبر عن أطمن على نفسك..اكتشف إصابتك بفيروس نقص المناعة البشرية بـ3 اختبارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فيروس نقص المناعة البشرية هو فيروس يهاجم جهاز المناعة في الجسم. إذا لم يتم علاجه يمكن أن يؤدي إلى الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسب)، ولا يوجد حاليا علاج فعال ولكن مع الرعاية الطبية المناسبة ، ويمكن السيطرة على فيروس نقص المناعة البشرية، وضمن سلسلة موضوعات أطمن على نفسك نقدم الاختبارات اللازمة لاكتشاف المرض وفقا لما ذكره موقع cdc

وهناك ثلاثة أنواع من الاختبارات المتاحة: اختبارات الحمض النووي (NAT) ، واختبارات المستضد / الأجسام المضادة ، واختبارات الأجسام المضادة، وعادة ما يتم إجراء اختبارات فيروس نقص المناعة البشرية على الدم أو السائل الفموي يمكن أيضًا إجراؤها على البول.

1:اختبار NAT يبحث عن الفيروس الفعلي في الدم وينطوي على سحب الدم من الوريد: يمكن للاختبار إما معرفة ما إذا كان الشخص مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية أو معرفة مقدار الفيروس الموجود في الدم (المعروف باسم اختبار الحمل الفيروسي لفيروس نقص المناعة البشرية). في حين أن NAT يمكن أن تكتشف فيروس نقص المناعة البشرية في وقت أقرب من الأنواع الأخرى من الاختبارات ، فإن هذا الاختبار مكلف للغاية ولا يستخدم بشكل روتيني لفحص الأفراد إلا إذا تعرضوا مؤخرًا لمخاطر عالية أو تعرض محتمل ولديهم أعراض مبكرة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.

2: اختبار مستضد / اختبار الأجسام المضادة: تبدو لكل من الأجسام المضادة للفيروس ومولدات المضادات، ينتج الجهاز المناعي الأجسام المضادة عندما تتعرض لفيروسات مثل فيروس نقص المناعة البشرية. المستضدات هي مواد غريبة تتسبب في تنشيط جهاز المناعة لديك. إذا كنت مصابًا بفيروس نقص المناعة البشرية ، يتم إنتاج مستضد يسمى p24 حتى قبل ظهور الأجسام المضادة. يوصى باختبارات المستضد / الأجسام المضادة للاختبار الذي يتم إجراؤه في المختبرات.

3:اختبار الاجسام المضادة: يمكن لاختبارات الأجسام المضادة التي تستخدم الدم من الوريد اكتشاف فيروس نقص المناعة البشرية بعد الإصابة في وقت أقرب من الاختبارات التي يتم إجراؤها بالدم من وخز الإصبع أو السائل الفموي، معظم الاختبارات السريعة والاختبار الذاتي الوحيد المعتمد حاليًا لفيروس نقص المناعة البشرية هو اختبارات الأجسام المضادة.