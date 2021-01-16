شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة علمية: كورونا خفض متوسط عمر الأمريكان أكثر من عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة صادرة عن جامعة جنوب كاليفورنيا، أن متوسط العمر المتوقع بالولايات المتحدة قد انخفض بأكثر من عام، نتيجة لزيادة معدلات الوفيات الناتجة عن جائحة كورونا العالمية، في ضوء انحراف الوفيات في البلاد التي بدأت في عام 2020 ومستمرة حتى العام الجارى، طبقا لما نشر في شبكة فوكس نيوز الإمريكية.





وتوقعت الدراسة الامريكية، أن التقديرات الإجمالية لوفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة حتى 31 ديسمبر، تنبئ بأن يؤثر ذلك على متوسط العمر المتوقع بالبلاد والعديد من البلدان الأخرى خاصة ذات الدخل المرتفع، مما يشير إلى أن الولايات المتحدة التي كان بالفعل متوسط ​​العمر المتوقع فيها أقل من جميع الدول المتقدمة الأخرى ذات الدخل المرتفع قبل الوباء ستشهد تراجعا أكبر عن الإحصائيات السابقة.

وكانت شهدت الولايات المتحدة ارتفاعا كبيرا بالوفيات جراء جائحة كورونا، حيث أكد الباحثون بالدراسة أن حصيلة الوفيات بلغت 348 الف حالة بالعام الماضى، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز، حيث شهدت الحصيلة ارتفاعا مجددا بعد أن وصل الى 388692 حالة وفاة على الأقل حتى الليلة الماضية، حيث أبلغت البلاد عن 3928 حالة وفاة إضافية في اليوم الأخير.

وأكدت الدراسة أن الشخص المولود في عام 2020 سيعيش في المتوسط إلى حوالي 79 عامًا، على الرغم من أن الباحثين يتوقعون أن معدل الوفيات القاتمة الذي يسببه الفيروس قد قلل ما يقرب من 1.22 عامًا من متوسط ​​العمر الافتراضي.