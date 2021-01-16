شكرا لقرائتكم خبر عن مدير معهد سيروم للأمصال في الهند يتلقى لقاح كورونا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الرئيس التنفيذي لمعهد سيروم الهندي للأمصال (SII) أدار بوناوالا "لقاح كوفشيلد" اليوم السبت وانضم إلى مئات من العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يحصلون على اللقاح في أول يوم لافتتاح حملة التطعيم، ونشر أدار بوناوالا مقطع فيديو له وهو يأخذ اللقاح على تويتر.





وبحسب جريدة "hindustantimes" كتب أدار بوناوالا على تويتر: "أتمنى أن تحقق الهند نجاحًا كبيرًا في إطلاق أكبر عملية تطعيم ضد فيروس كورونا في العالم. إنه لمن دواعي اعتزازي أن كوفشيلد هو جزء من هذا الجهد التاريخي ولتأكيد سلامته وفعاليته، أنضم إلى العاملين الصحيين لدينا في أخذ اللقاح بنفسي. "

قدمت شركة أمصال الهند، أكبر مصنع للقاحات على مستوى العالم، 11 مليون جرعة من Covishield للمركز يتم إعطاء هذه الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى من حملة التلقيح التي يتم تنفيذها في جميع أنحاء البلاد.

وافقت هيئة تنظيم الأدوية في الهند حاليًا على لقاحين قام معهد سيروم في الهند بتطوير لقاح Covishield الذي طورته AstraZeneca وجامعة أكسفورد بينما تم تطوير Covaxin بواسطة Bharat Biotech في حيدر أباد بالتعاون مع المجلس الطبي الهندي للبحوث (ICMR) والمعهد الوطني لعلم الفيروسات.

تم وصفه بأنه أكبر برنامج تطعيم في العالم ، ويغطي كامل طول البلاد وعرضها، ويهدف البرنامج أولاً إلى تلقيح ملايين العاملين في مجال الرعاية الصحية والعاملين في الخطوط الأمامية والوصول إلى ما يقدر بـ 3 كرور روبية بحلول نهاية مرحلته الأولى.

في المرحلة الأولى، سيتلقى العاملون في مجال الرعاية الصحية من الحكومة والقطاع الخاص، بما في ذلك العاملين في خدمات تنمية الطفل المتكاملة (ICDS) اللقاح.

يخطط معهد سيروم أيضًا لتصدير جرعات Covishield إلى البرازيل في الأيام المقبلة وذكرت الشركة أنه سيتم تصدير حوالي مليوني جرعة إلى البرازيل في غضون أسبوعين.