حساب الحمل بالهجري بدقة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 16 يناير 2021 03:41 مساءً - يعد الطبيب الألماني «فرانز نيجيلي» هو مخترع ومبتكر طريقة حساب الحمل المعتمدة حول العالم، وهي حساب تسعة أشهر وسبعة أيام منذ آخر دورة شهرية حدثت للمرأة المتوقع حملها، ولكن تفضل معظم الحوامل حساب مدة الحمل بالتاريخ الهجري، ولذلك تساعد الدكتورة نور عبد الباسط، إستشارية النساء والولادة في حساب الحمل بالتاريخ الهجري كالآتي.

متى يحدث الحمل؟

يحدث الحمل في فترة التبويض

يحدث التبويض تقريباً في منتصف الدورة الشهرية المنتظمة نتيجة لسلسلة من التغييرات الهرمونية الناجمة عن وصول هرمون االأستروجين لأعلى مستوياته في جسم المرأة.

يتسبب هذا الارتفاع بنسبة الهرمون إلى حدوث التبويض خلال 24-48 ساعة، وفي حال حدوث الجماع يحدث الحمل المرتقب.

حساب الحمل بالتاريخ الهجري

الشهر القمري لا يزيد عن ثلاثين يوماً

الأشهر القمرية تكون إما 30 يوماً، أو 29 يوماً.

يعتمد التقويم القمري على دورة القمر وليس الشمس.

وعلى ذلك احسبي منذ اليوم الأول للدورة الشهرية، وأضيفي له 9 أشهر وأربعة عشر يوماً.

لا تختلف دقة التاريخ القمري عن التاريخ الشمسي «الميلادي».

ويمكنك الحساب باستخدام الحساب اليدوي، ويمكنك الحساب باستخدام الحسابات الإلكترونية على مواقع البحث مثل «جوجل».

يمكنك استخدام التحويل من تاريخ ميلادي إلى قمري عن طريق المعادلات الرياضية.

شروط دقة حساب الحمل بالهجري

الدورة الشهرية المنتظمة

أن يكون لديك دورة شهرية منتظمة.

ألا يكون قد حدث لديك حالة حمل خارج الرحم، أو حالة حمل عنقودي من قبل.

أن تكون مدة دورتك الشهرية العادية لا تزيد عن خمسة أيام وبأقصى حد من الممكن أن تكون أسبوعاً.

تتعرض المرأة للولادة القيصرية ولذلك فقد تلد في الأسبوع الأول من الشهر التاسع، ولذلك فيجب ألا تحدد موعداً لولادتها بنفسها أو بناء على دورتها الأخيرة.

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