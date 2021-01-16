كتبت أسماء لمنور في السبت 16 يناير 2021 03:16 مساءً - ذكر تقرير لصحيفة time now news انه إذا كنتِ مصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وكنتِ حاملًا أو تخططين للحمل ، فمن المهم معرفة كيف يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي والحمل على بعضهما البعض.

التهاب المفاصل الروماتويدي هو اضطراب التهابي مزمن يصيب العديد من المفاصل ، بما في ذلك مفاصل اليدين والقدمين، قد تصيب النساء في منتصف العشرينيات وأوائل الثلاثينيات من العمر ، وهي فترة زمنية أولية تخطط فيها المرأة للحمل.

كيف يؤثر التهاب المفاصل الروماتويدي على الحمل؟

لوحظ أن معظم النساء الحوامل المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي لديهن نشاط مرضي منخفض أثناء الحمل وقد يتماثلن للشفاء بحلول الثلث الثالث من الحمل ومع ذلك ، من بين عدد قليل من النساء اللواتي يعانين من نشاط مرضي شديد ، يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى عدة مضاعفات مثل الولادة المبكرة ، وارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل ، وانخفاض وزن الأطفال عند الولادة وزيادة إمكانية الولادة القيصرية.

ما هي آثار التهاب المفاصل الروماتويدي على الجنين؟

قد يتسبب التهاب المفاصل الروماتويدي في انخفاض وزن الأطفال عند الولادة، أيضًا قد يعاني حوالي 3 % إلى 5 % من الأطفال حديثي الولادة من الأمهات المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي الحاد من عيوب خلقية، يحدث هذا بسبب بعض الأدوية المضادة للروماتيزم التي قد تفسد تكوين الجنين لهذا السبب يجب على المرأة المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي استشارة الطبيب قبل التخطيط للحمل.

أشياء يجب أن تضعها الأم الحامل المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي في الاعتبار:

قد تزيد الستيرويدات من خطر زيادة نسبة السكر في الدم ومستويات ضغط الدم وقد تسبب سكري الحمل أو تسمم الحمل على التوالي يمكن أن تكون مهددة للحياة لكل من الأم والطفل.

تناول المزيد من الكالسيوم وفيتامين د ضروري عندما تكون المرأة حاملاً.

قد يساعد تناول زيت السمك الخالي من الزئبق لمعالجة الالتهاب.

قد تكون النساء المصابات بالتهاب المفاصل الروماتويدي أكثر عرضة للإصابة بأمراض اللثة، والتي بدورها من المعروف أنها تزيد من فرص الولادة المبكرة.

كيف يؤثر الحمل على التهاب المفاصل الروماتويدي؟

تشعر غالبية النساء الحوامل، بنسبة تصل إلى 60 %، بتحسن في أعراضهن ​​نتيجة لعدد من الأسباب ، مثل:

– هناك قمع شامل للجهاز المناعي يمنع رؤية الجنين كجسم غريب.

– التغيرات الهرمونية التي تقلل من نشاط المرض أثناء الحمل.

– زيادة مستوى المواد المضادة للالتهابات التي تحد من الالتهاب والألم.

– انخفاض مستويات التفاعل المسببة للبروتينات في الدم.

– انخفاض وظيفة خلايا الدم البيضاء أثناء الحمل.

طرق إدارة التهاب المفاصل الروماتويدي أثناء الحمل وبعده

الحفاظ على وزن صحي: سيؤدي اكتساب الوزن الزائد إلى زيادة الضغط على المفاصل وسيزيد من سوء الأعراض على الرغم من صعوبة إدارة الوقت، تأكد من الاستمرار في ممارسة الرياضة لتجنب زيادة الوزن وتخفيف تصلب المفاصل والألم.

احصل على الفيتامينات الخاصة بك: يجب أن تستهلك المزيد من الكالسيوم وفيتامين د لمنع ترقق العظام ، وهو أحد العواقب الرئيسية لمرض التهاب المفاصل، تناولي المكملات بعد التشاور مع طبيبك واستمري في فعل ذلك إذا كنتِ مرضعة.

تناول طعامًا مفيدًا للقلب: حافظ على نظام غذائي صحي للقلب لأن التهاب المفاصل الروماتويدي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، تناول الكثير من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة الطازجة، عند تناول الدهون، اختر الخيارات الصحية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في زيت الزيتون وزيت الكانولا والأسماك والمكسرات مثل الجوز واللوز. قلل من الدهون الأقل صحية الموجودة في اللحوم والأطعمة المقلية والمعالجة،