وفيات كورونا في روسيا تتخطى عتبة الـ65 ألفاً

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا، السبت، حاجز الـ65 ألفاً، بعد تسجيل 590 وفاة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي 65085 حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا في تقريرها اليومي عن انخفاض في عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 24092 إصابة مقارنة بـ24715 في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 3 ملايين و544 ألفاً و623 إصابة.

ولفتت إلى تماثل 27311 حالة للشفاء، ليبلغ مجموع المتعافين مليونين و936 ألفاً و991 شخصاً.

وفي السياق ذاته، أعلنت نائب رئيس الحكومة الروسية تاتيانا جوليكوفا أن حملة التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا ستبدأ اعتباراً من 18 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن اقتصرت على الشرائح الأكثر عرضة للإصابة .

وأطلقت روسيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك- V".