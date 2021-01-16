151 ألف فحص كورونا بالإمارات.. وشفاء 3118

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 151.096 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‎يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.



‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 3.432 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 249.808، وفقاً لوكالات أنباء الإمارات "وام".

وأكدت الوزارة شفاء 3.118 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل إجمالي المتعافين إلى 222.106 حالات.

كما أشارت إلى وفاة 7 مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات 740.

‎وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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