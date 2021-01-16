صحة ورشاقة

محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ملك الأردن عبدالله الثاني.

وكان بيان للديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن الملك عبدالله الثاني، غادر عمان متوجها إلى أبوظبي في زيارة للإمارات. 

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاءت المشاركة حينها في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ناقشت عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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