محمد بن زايد يستقبل العاهل الأردني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، ملك الأردن عبدالله الثاني.

وكان بيان للديوان الملكي الأردني، قد أعلن أن الملك عبدالله الثاني، غادر عمان متوجها إلى أبوظبي في زيارة للإمارات.



وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حضر العاهل الأردني في أبوظبي قمة ثلاثية ضمت الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وجاءت المشاركة حينها في القمة الثلاثية، بدعوة من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فيما ناقشت عددا من الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتداعياتها وتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.