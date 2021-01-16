شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة لحملة اللقاح العالمية ضد كورونا بعد تأخر تسليم الجرعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض طرح لقاح فيروس كورونا عالميًا لضربة كبيرة نهاية الأسبوع الماضى، حيث قالت شركة فايزر إنها ستؤخر شحنات اللقاح في الأسابيع الثلاثة إلى الأربعة المقبلة بسبب العمل في مصنعها الرئيسي في بلجيكا.

ووفقا لتقرير موقع " news24"، قالت شركة فايزر، إن التعديلات في مصنع Puurs كانت ضرورية من أجل زيادة طاقتها الإنتاجية من منتصف فبراير للقاح المطوّر باستخدام BioNTech الألمانية.

ووعدت المجموعة الأمريكية بأنه ستكون هناك "زيادة كبيرة" في عمليات التسليم في أواخر فبراير ومارس، كما أكدت المفوضية الأوروبية أن الجرعات الموعودة للربع الأول ستصل خلال هذه الفترة.



خر دفعات لقاح فايزر

لكن دول الاتحاد الأوروبي، التي تنتظر بشدة المزيد من الجرعات لتحصين سكانها ضد الفيروس الذي أودى بحياة ما يقرب من مليوني شخص في جميع أنحاء العالم ، أعربت عن إحباطها.

وأعربت ألمانيا ، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي ، عن أسفها إزاء التأخير الذي حدث في "اللحظة الأخيرة وغير المتوقع"، وحثت المفوضية الأوروبية - التي تعهدت بالمشتريات المشتركة - على "البحث عن الوضوح واليقين" للشحنات القادمة.

كما حذرت 6 دول من شمال الاتحاد الأوروبي في رسالة إلى المفوضية من أن الوضع "غير المقبول" "يقلل من مصداقية عملية التطعيم، كما طلبت الرسالة التي وقعها وزراء من الدنمارك وإستونيا وفنلندا ولاتفيا وليتوانيا والسويد من اللجنة "المطالبة بتفسير عام للوضع" من شركات الأدوية.

وعبر المحيط الأطلسي ، قالت كندا أيضًا إنها تأثرت بالتأخيرات، ووصفتها بأنها "مؤسفة، وقالت وزيرة المشتريات الكندية أنيتا أناند: "مع ذلك ، من المتوقع حدوث مثل هذه التأخيرات والقضايا عندما تمتد سلاسل التوريد العالمية إلى ما هو أبعد من حدودها".

وأصبح لقاح Pfizer / BioNTech ، الذي تم تطويره بسرعة قياسية ، أول لقاح تمت الموافقة عليه للاستخدام العام من قبل الدول في 2 ديسمبر عندما أعطته بريطانيا الضوء الأخضر، وبعد أن أطلقت بريطانيا حملة التحصين ، اتبع الاتحاد الأوروبي من 27 ديسمبر.

من المرجح أن يؤدي تأجيل الشحن الأخير إلى زيادة الغضب من تأخر حملة التطعيم، والتي تعرضت بالفعل لانتقادات لكونها بطيئة للغاية مقارنة بالولايات المتحدة أو بريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي، كما اتهمت المفوضية الأوروبية بعدم تأمين جرعات كافية في وقت مبكر بما فيه الكفاية.

وتنامت الحاجة الملحة لتحصين السكان بسبب مخاوف من متغيرات فيروسية شوهدت لأول مرة في جنوب إفريقيا وبريطانيا ، والتي حذر المسؤولون من أنها أكثر عدوى.

لكن صانعي اللقاحات حذروا مرارًا وتكرارًا من أن الطاقة الإنتاجية محدودة، بينما تعمل شركة Pfizer على زيادة الطاقة الإنتاجية في مصنع بلجيكا ، حصل شريكها BioNTech يوم الجمعة على تصريح لبدء الإنتاج في Marburg الألمانية.

وبمجرد الخروج من التخزين شديد البرودة ، يجب حفظ اللقاح عند درجتين مئويتين إلى 8 درجات مئوية ليظل فعالاً لمدة تصل إلى 5 أيام.