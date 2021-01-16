صحة ورشاقة

دعوة أممية لتوفير لقاحات كورونا بأسعار معقولة

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس العالم على التضامن الدولي لضمان توفر اللقاحات وبأسعار معقولة في جميع الدول.

وقال جوتيريس في رسالة بالفيديو، الجمعة، إن الحكومات تتحمل مسؤولية حماية شعوبها.

وحذر من أن "العلم ينجح، لكن التضامن يفشل.. تصل اللقاحات إلى البلدان ذات الدخل المرتفع بسرعة، وأفقر دول العالم لم تحصل على شيء".

وأكد جوتيريس أن الاقتصادات الرائدة في العالم تتحمل مسؤولية خاصة لدعم برنامج "كوفاكس" التابع لمنظمة الصحة العالمية لشراء وتوصيل لقاحات فيروس لأشد الناس فقراً في العالم.

كما حث الدول الغنية على تبادل الجرعات الزائدة من اللقاحات "من أجل المساعدة في تطعيم جميع العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم على أساس عاجل ولحماية النظم الصحية من الانهيار".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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