بدء التطعيم ضد كورونا في الهند.. وتأخر تسلم اللقاحات بأوروبا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت إحدى أكبر حملات التلقيح في العالم لمكافحة "كوفيد-19"، السبت، في الهند وتشمل تطعيم 300 مليون شخص بحلول يوليو/تموز، في حين يهدد تأخر تسليم الجرعات في إبطاء هذه المهمة بأوروبا.

ودعت منظمة الصحة العالمية إلى بدء التلقيح في كل الدول "في الأيام المئة المقبلة" لمواجهة الوباء الذي أسفر عن أكثر من مليوني وفاة في العالم، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "أريد أن أرى حملات التلقيح وقد بدأت في كل دولة في غضون الأيام المئة المقبلة"، في حين لم تنطلق الحملات حتى الآن سوى في الدول الثرية بشكل شبه حصري.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الجمعة، عن أسفه لـ"فشل التضامن"، موضحاً أن "اللقاحات تصل إلى الدول العالية الدخل بسرعة في حين أن أفقر دول العالم لا تملك أياً منها".

في الهند ثاني دول العالم تعداداً للسكان مع أكثر من 1.3 مليار نسمة، سيكون 30 مليون شخص من أفراد طواقم الرعاية الصحية ومن الأفراد الأكثر عرضة للمرض أول من سيحصل على اللقاح يليهم نحو 270 مليوناً فوق سن الخمسين والفئات الضعيفة أمام المرض.

وكشفت كمبوديا عن "مساعدة" صينية ستوفر لها مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، واقترحت بكين كذلك هذا الأسبوع 300 ألف جرعة على بورما.

وأعلنت مختبرات "فايزر" الجمعة، أن تسليم اللقاحات خارج الولايات المتحدة سيشهد تباطؤا نهاية يناير/كانون الثاني ومطلع فبراير/شباط بسبب إدخال تعديلات على عملية الإنتاج.

وسيشمل هذا التأخر دول الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلقاً كبيراً خصوصاً مع ظهور نسخ متحورة من فيروس كورونا المستجد تؤدي إلى تفاقم الجائحة.

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