كورونا حول العالم.. الوفيات تتجاوز 2 مليون وإصابات جديدة بالصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي 2 مليون و17 ألفاً و913 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول، حسب تعداد وضعه موقع "وورلد ميتر"، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وجرى تسجيل 49 مليونا و315 ألفاً و331 إصابة مثبتة، فيما تمَّ إعلان تعافي 67 مليونا و346 ألفاً و640 مصابا حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.



وتستعرض ”الخليج 365” في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم.

الصين تسجل 130 إصابة جديدة

سجلت الصين 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي وصل إلى 88118 إصابة، بينما استقر مجموع عدد الوفيات عند 4635 حالة.





21 ألف إصابة جديدة بالمكسيك

أعلنت السلطات المكسيكية تسجيل 21366 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى مليون و609 آلاف و735 إصابة منذ بداية انتشار الوباء في فبراير/شباط 2020، حسبما ذكر مدير علم الأوبئة بوزارة الصحة المكسيسكة خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي.

ولا تزال معدلات انتشار الفيروس مستمرة في النمو بالمكسيك، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 12% مقارنة بالأسبوع السابق، وسجلت السلطات مليوناً و199 ألفا و810 حالات تعافٍ من الفيروس حتى الآن.

وأضاف ألوميا أن عدد حالات الوفاة وصل إلى 139022، من بينها 1106 حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية (بزيادة قدرها 107 حالات مقارنة باليوم السابق).





580 إصابة جديدة بكوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، السبت، تسجيل أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وسط تباطؤ وتيرة الموجة الثالثة للفيروس.

وأعلن المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية أن البلاد رصدت 580 إصابة جديدة حتى منتصف ليل الجمعة، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 71820 إصابة.

ويمثل هذا العدد زيادة قدرها 67 إصابة بالمقارنة بـ 513 إصابة سجلت الجمعة، ليبلغ المعدل اليومي في حدود 500 إصابة لليوم الخامس على التوالي، حسبما أفادت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ومن بين الإصابات الجديدة، كانت هناك 547 إصابة لانتقال العدوى محلياً و33 إصابة وافدة من الخارج.

وأخذ عدد المصابين الجدد على التراجع بعد أن وصل إلى ذروته يوم 25 من ديسمبر/كانون الأول بـ1240 إصابة، وسط الموجة الثالثة من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي ظهرت بصورة ملحوظة منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي في البلاد.

كما سجلت كوريا الجنوبية 19 وفاة جديدة، ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1236 وفاة.





879 إصابة جديدة بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، الجمعة، تسجيل 879 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا لفيروس كورونا، فضلاً عن 52 وفاة.

وبهذه الحصيلة الجديدة، يرتفع إجمالي عدد الإصابات الذي تم تسجيله في مصر إلى 154620 حالة، كما يرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 8473.

كما أكدت الوزارة خروج 720 متعافياً من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 121792 حالة.



