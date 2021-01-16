شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فيروس كورونا عند الرضع.. أبرزها تغير لون الجلد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من عدم توثيق عدوى فيروس كورونا عند الرضع والأطفال على نطاق واسع، إلا أنه قد يؤثر عليهم أيضاً، وأكدت الدراسات أن فيروس كورونا لا يسبب أعراض شديدة بين الأطفال، ولكنه قد يتسبب في بعض الأحيان في مضاعفات خطيرة، لذا يجب مراقبة أعراض الطفل باستمرار، في هذا التقرير نتعرف على أبرز أعراض فيروس كورونا عند الأطفال الرضع، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

أعراض فيروس كورونا عند الرضع

أعراض فيروس كورونا عند الرضع تشمل:

1-ارتفاع في درجة الحرارة

ارتفاع درجة الحرارة أو الحمى ناتجة عن التهاب سريع في الجسم.

والحمى الشديدة التي تظهر بشكل غير عادي عند الأطفال هي علامة على إصابة الطفل بعدوى فيروسية يمكن أن تكون الحمى عند الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 3 أشهر خطيرة في بعض الأحيان، لذا يجب معالجتها في الحال.

2- الجلد المرقش أو المنقط بالأحمر

يُنظر الآن إلى ظهور الجلد "المرقش '' أو المنقط باللون الأحمر أو غير المكتمل كعلامة محتملة لعدوى كورونا لدى الأطفال الأصغر سنًا ينشأ الجلد المرقش من حالة طبية تسبب تغيرات بسبب انخفاض تدفق الدم في بعض الحالات ، يمكن أن يظهر احمرار الجلد والبقع أيضًا بسبب قشعريرة شديدة أو برودة.

وعلى الرغم من ندرة رؤيته في هذه المرحلة في المرضى المصابين بعدوى كورونا، فإن اكتشاف بقع غير عادية أو احمرار مثل هذا يجب أن ينبهك لإجراء اختبار فيروس كورونا.

3- الغثيان

يعتبر القيء والغثيان من علامات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا يمكن أن يحدث أيضًا عند الأطفال الذين يصابون بالفيروس.

قد يكون القيء علامة على عدوى الجهاز الهضمي أو الالتهاب الرئوي الخفيف (الذي يمكن أن يكون نتيجة لكورونا) أيضًا ضع في اعتبارك الحصول على رأي الطبيب في أقرب وقت ممكن إذا كان طفلك يعاني من أعراض إضافية للتقيؤ ، مثل ارتفاع درجة الحرارة والتهيج وتقلب المزاج وضيق التنفس.

4- تورم الشفتين أو الجلد

علامة واضحة للعدوى لدى الأطفال من جميع الأعمار، يحذر الأطباء الآباء من البحث عن علامات المتاعب مثل التورم ، والشفاه المزرقة ، والبقع الحمراء ، والجلد المرتفع ، وانتشار البثور أو الآفات التي يمكن أن تشبه تورم الأصابع حول اليدين أو القدمين ليكون ذلك ممكنًا علامة كورونا.

عادة ما يكون التورم من أي نوع علامة على وجود التهاب ويمكن أن يحدث دون ظهور علامات وأعراض نموذجية أخرى أيضًا (مثل السعال والحمى) حافظ على معدل ضربات قلب طفلك ونبضه. قد تكون الشفاه الزرقاء والأعراض الشديدة علامة على نقص الأكسجين ونقص الأكسجة.

5- ألم عضلي

عادة ما يُنظر إلى آلام العضلات أو الألم العضلي على أنه أحد أصعب أعراض مرض كورونا وأكثرها إرهاقًا لدى البالغين ما وجده العلماء الآن هو أن آلام العضلات يمكن أن تؤثر أيضًا على الصغار.

في حين أنهم قد لا يكونوا قادرين على التعبير عن أعراضهم أو التحدث عنها، لكن احذر من علامات القلق يمكن أن تؤدي آلام العضلات عند الأطفال إلى مشاكل في النوم ، والتهيج ، وتقلب المزاج ، وصعوبات التغذية ، ونوبات البكاء المتكررة.

هل يجب على الآباء القلق بشأن متلازمة الالتهاب المتعدد المرتبطة بكورونا؟

تعد متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (MIS-C) متلازمة خطيرة نسبيًا مرتبطة بفيروس كورونا عند الأطفال.

بينما لا تزال الأبحاث جارية ، يحذر أطباء الأطفال والخبراء الطبيون من أن متلازمة كهذه يمكن أن تؤثر بشدة على جهاز المناعة لديهم وتتسبب في مضاعفات مدى الحياة ومن ثم ، فقد تم حث الآباء على مراقبة الأطفال عن كثب والاهتمام بالأعراض ، بدلاً من اعتبارها أنفلونزا عادية في الوقت الحالي.

يمكن أن تكون بعض الأعراض المرتبطة بمتلازمة الالتهاب المتعدد عند الأطفال هي ارتفاع درجة الحرارة وألم العين والتورم وألم البطن وتشنجات المعدة والطفح الجلدي على القدمين أو اليدين.

كيف تعتني بطفل مصاب بكورونا ؟

إذا ظهرت على طفلك أعراض، فقومي بتحديد الأعراض وحصرها في الحال إذا كنت لا تزال ترضعين طفلك ، فاستمري في إرضاعه، فلا يوجد دليل حتى الآن يشير إلى أن الفيروس يمكن أن ينتقل عن طريق لبن الأم.

ارتد قناعًا واتبعي ممارسات النظافة الجيدة واتبعي النصائح التي ذكرها طبيبك.