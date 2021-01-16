شكرا لقرائتكم خبر عن "Mirror": العثور على 4800 صندوق أيس كريم ملوثه بفيروس كورونا فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير لصحيفة "Mirror" البريطانية، عن العثورعلى أكثر من 4800 صندوق من الآيس كريم ملوثة بفيروس كورونا في الصين، وعثر على ثلاث عينات من الآيس كريم المنتج محليا ملوثة في بلدية تيانجين، وتم إرسال العينات إلى المركز الصيني لمكافحة الأمراض في وقت سابق من هذا الأسبوع لتلوثها بفيروس كورونا.



دفعة ايس كريم ملوثة بالصين

وتقوم سلطات مكافحة الوباء في بلدية تيانجين الشمالية الصينية، الآن بتعقب الأشخاص الذين ربما كانوا على اتصال بتناول الايس كريم.ووفقا للتقرير، فأن هذا الآيس كريم تم إنتاجه بواسطة شركة Tianjin Daqiaodao Food Company ، وتم الآن إغلاق جميع منتجات الشركة واحتوائها، وفقًا لـ التقرير ، أظهرت التحقيقات المبكرة أن الشركة أنتجت الآيس كريم باستخدام مواد من نيوزيلندا ومسحوق مصل اللبن مستورد من أوكرانيا.

تم تحديد حوالي 4836 صندوقًا على أنها ملوثة، ومن بين 2747 صندوقًا من الآيس كريم يحتمل أن تكون مصابًا دخلت السوق ، كان هناك 935 صندوقًا فقط في تيانجين ، بيع 65 منها.

ونبهت السلطات أنه يجب على أي شخص يعتقد أنه ربما اشترى المنتج الإبلاغ عن صحته ومكان وجوده ، فقد تم الإبلاغ عن ذلك، كما تم إبلاغ سلطات تنظيم السوق في المقاطعات الأخرى حيث تم إرسال الآيس كريم حتى يمكن تتبعها.

تتبع شركة الآيس كريم الآن إرشادات مركز تيانجين لمكافحة الأمراض الذي نصحهم بوضعهم تحت الحجر الصحي، ويقوم الآن جميع الموظفين البالغ عددهم 1662 موظفًا بالعزل وخضعوا لاختبار الحمض النووي يوم الخميس 14 يناير.

وقال عالم الفيروسات بجامعة ليدز البريطانية، الدكتور ستيفن جريفين ، لشبكة سكاي نيوز إنه من غير المرجح أن يكون التطور سببًا "للذعر، مضيفا أنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد جاء من شخص ، وبدون معرفة التفاصيل.

واستطرد، " بالطبع ، أي مستوى من التلوث غير مقبول ودائمًا ما يدعو للقلق ، ولكن الاحتمالات هي أن هذا ناتج عن مشكلة مع مصنع الإنتاج وربما بسبب النظافة في المصنع، وربما لا نحتاج إلى الذعر من أن كل قطعة من الآيس كريم ستصبح فجأة ملوثة بفيروس كورونا."