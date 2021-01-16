ما تقوله حبوب الوجه عن مشاكلك الصحية

بيروت - نادين محمد - تستيقظ جميع النساء صباح أحد الأيام ليكتشفن وهنّ واقفات أمام المرآة، وجود حبوب على الوجه. قد يمتعضن من شكلها البشع والنافر، ولكنْ ربمّا تكون هذه رسالة تحذير يرسلها الجسم.

علاقة بين الأعضاء الداخلية والوجه

وفقاً لطبّ الأمراض الجلدية الصيني، يوضح رسم خريطة الوجه وجود علاقة بين الأعضاء الداخلية والمناطق المختلفة للوجه. والمعرفة الجيّدة بخريطة الوجه مهمّة لأنّها قد تساعدك على حماية بشرتك. وحالما تحدّدين ما يسبّب ظهور حبوب الوجه، يكون من الأسهل منعها. وعلى الرغم أن بعض الأسباب لا يمكن تجنّبها مثل التغيّرات الهرمونية خلال الدورة الشهرية، إلا أنّه يمكنك اتخاذ إجراءات أخرى مثل اتباع نظام غذائي جيد وتحسين أسلوب حياتك لبشرة أكثر تألقاً.

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إليك ما تقوله الحبوب عنك في 5 مناطق على الوجه:

الجبين

غالباً ما يكون ظهور البثور على هذه المنطقة ناجماً عن التوتّر أو نقص في النوم. احرصي على الحصول من 7 إلى 9 ساعات من النوم.

فوق الجبين

تتأثّر المنطقة فوق الجبين بالجهاز المناعي. وتظهر البثور قبل أو بعد أو أثناء الإصابة بالرشح أو الأنفلونزا. حين تلاحظين انتشار البثور في هذه المنطقة، أبطئي وتيرة حياتك واشربي الكثير من الماء، وتناولي الأطعمة التي تقوّي المناعة.

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بين الحاجبين

قد تكون البثور بين الحاجبين ناجمة عن زيادة استهلاك الأطعمة غير الصحّية أو الحساسية الغذائية. قلّلي تناول السكّر ومنتجات الألبان لتخفيف البثور في هذه المنطقة.

الخدّان

الخدّان مرتبطان بالجهاز التنفّسي، ويسبّب التدخين أو استنشاق الهواء الملوّث ظهور البثور عليهما.

حوافّ الذقن

تتأثّر هذه المناطق بالهرمونات. وتظهر البثور في وقت الدورة الشهرية على أحد الحواف وفقاً للتبويض في ذلك الشهر.

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