صحة ورشاقة

هل تسخين عصير الليمون يُفقده قيمته الصحية؟

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 16 يناير 2021

حذر الطبيب المصري هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث المصري الأسبق، من تسخين عصير الليمون أو إضافته إلى المشروبات الساخنة.

 

وقال الناظر، عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، إن "تناول عصير الليمون دافئاً أو إضافته إلى الشاي أو أي مشروب ساخن يعتبر خطأً شائعاً عند كثير من الناس".

 

وأوضح أن الدراسات العلمية أثبتت أن تسخين الليمون يؤدي إلى انخفاض تركيز فيتامين "سي" الذي لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ما يُفقد العصير قيمته الصحية.

 

ونصح بتناول عصير الليمون طازجاً لرفع مناعة الجسم ومقاومة الأمراض المعدية، ومنها (كوفيد 19).

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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