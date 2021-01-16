شكرا لقرائتكم خبر عن شحوب الوجه وفقدان الوزن.. تعرف على أعراض للسرطان من غير ما تتخدع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "شحوب الوجه وفقدان الوزن تساقط الشعر"، من أبرز علامات الإصابة بالأمراض السرطانية، ففى الفترة الأخيرة تداول على السوشيال ميديا حكاية محمد قمصان مع مرض السرطان وهو شاب فى العشرينات من عمره استطاع أن يخدع الكثيرين ويقنعهم بإصابته بمرض سرطانى نادر فى مراحله الاخيرة، ومع التحقيقات اتضح انه يدعى المرض من اجل الشهرة وكسب المال.

وحسب ما ذكره موقعcancer هناك العديد من العلامات التى تظهر على مرضى السرطان وأبرزها:

1: فقدان الوزن غير المبرر

يفقد معظم المصابين بالسرطان الوزن في مرحلة ما، وعندما تفقد الوزن دون سبب معروف، فإن هذا يسمى فقدان الوزن غير المبرر، يحدث هذا غالبًا مع سرطانات البنكرياس أو المعدة أو المريء (أنبوب البلع) أو الرئة .

2: الحمى

الحمى شائعة جدًا مع السرطان، ولكنها تحدث غالبًا بعد انتشار السرطان من حيث بدأ، يصاب جميع المصابين بالسرطان تقريبًا بالحمى في وقت ما، خاصةً إذا كان السرطان أو علاجه يؤثر على جهاز المناعة، (وهذا يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم مقاومة العدوى)، وفي حالات أقل، قد تكون الحمى علامة مبكرة على الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الدم مثل سرطان الدم أو سرطان الغدد الليمفاوية .

3: الإعياء

التعب هو إرهاق شديد لا يتحسن بالراحة، قد يكون من الأعراض المهمة مع نمو السرطان. ولكن قد يحدث في وقت مبكر في بعض أنواع السرطان، مثل اللوكيميا يمكن لبعض سرطانات القولون أو المعدة أن تسبب فقدان الدم بشكل غير واضح هذه طريقة أخرى يمكن أن يسبب بها السرطان الإرهاق.

4:الألم

قد يكون الألم من الأعراض المبكرة لبعض أنواع السرطان مثل سرطان العظام أو سرطان الخصية، قد يكون الصداع الذي لا يختفي أو يتحسن مع العلاج من أعراض ورم في المخ . يمكن أن تكون آلام الظهر من أعراض سرطان القولون أو المستقيم أو المبيض ،في أغلب الأحيان ، يعني الألم الناجم عن السرطان أنه قد انتشر بالفعل (منتشر) من حيث بدأ.

5: تغيرات الجلد

إلى جانب سرطانات الجلد، يمكن أن تسبب بعض أنواع السرطان الأخرى تغيرات جلدية يمكن رؤيتها، وتتضمن هذه العلامات والأعراض ما يلى:

-بشرة داكنة المظهر ( فرط تصبغ ).

-اصفرار الجلد والعينين ( اليرقان ).

-احمرار الجلد.

-حكة.