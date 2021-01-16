شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. كل ما تريد معرفته عن أعراض نقص البروتين بالجسم وأسبابه وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر البروتين جزءًا أساسيًا من نظام غذائى صحى، وعدم تناول ما يكفى من البروتين يمكن أن يسبب مشاكل صحية خطيرة، لذلك إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول علامات وأعراض نقص البروتين وكمية البروتين التى تحتاجها يوميًا لعلاج هذا النقص، وفقًا لما ذكره موقع "insider".

- ما هى فائدة البروتين للجسم؟

البروتين عبارة عن مغذيات كبيرة معقدة توجد فى بعض الأطعمة، مثل المنتجات الحيوانية والبقوليات، والبروتين فى أبسط صوره هو سلسلة من الأحماض الأمينية التى تساعد فى بناء العضلات والعظام والجلد والشعر والأظافر وغيرها.

ويرتبط نقص البروتين بقلة تناول الأشخاص للأطعمة التى تحتوى على البروتين، حيث أن نقصه عن المعدل الطبيعى الذى يحتاجه الجسم يضر بصحة الإنسان بشكل عام.

- ما هى علامات وأعراض نقص البروتين بالجسم؟

تقول ستايسي ستيفنسون، أخصائية التغذية المعتمدة وعضو مجلس إدارة جمعية التغذية الأمريكية، إن نقص البروتين يمكن أن يسبب مجموعة من الأعراض والتى يمكن أن تختلف حسب نسبة النقص بالجسم، ففى الحالات الخفيفة يعانى الأشخاص من أعراض نقص البروتين مثل الشعور بالضعف والإعياء وأظافر هشة وقشور بالجلد ونمو خفيف للشعر وزيادة الشهية نحو تناول الأطعمة البروتينية.

وفى الحالات الشديدة التى تعانى من نقص نسبة البروتين فى الجسم، قد تؤدى لمشاكل صحية أكبر لدى هؤلاء الأشخاص، مثل الشعور بانتفاخ المعدة والجلد المتشقق وتوقف النمو وعظام مسامية ضعيفة ورقيقة وقد يصل الأمر إلى حد تليف الكبد.

- ما أسباب نقص البروتين؟

تقول أخصائية التغذية ستيفنسون إن نقص البروتين يرتبط بشكل شائع بسوء التغذية وعدم كفاية تناول الأطعمة التى تحتوى على البروتين، يمكن أيضًا ربط نقص البروتين بالإصابة بأمراض معينة مثل الاضطرابات الجهاز الهضمى، وتعتمد كمية البروتين التى يحتاجها كل شخص على سنه وصحته ومستوى نشاطه اليومى، حيث يحتاج الرياضيين المزيد من البروتين والذى يحددها أخصائيين التغذية لديهم.

- من هم الأشخاص الأكثر عُرضة لنقص البروتين؟

وفقًا لخبيرة التغذية الأمريكية فإن الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة بنقص البروتين هم كبار السن فوق 70 عامًا، والأشخاص النباتيون الذين يتجنبون تناول المنتجات الحيوانية وهى مصادر غنية بالبروتين، وتشير إحدى الدراسات التى أجريت فى عام 2013 إلى أنه بإمكان الأشخاص "النباتيين" الذين لا يستهلكون المنتجات الحيوانية، الحصول على ما يكفى من البروتين من المصادر النباتية، مثل العدس والفاصوليا، حيث تقول ستيفنسون: "طالما أنك تحصل بوعى على ما يكفى من البروتين من مصادر نباتية، فلن تكون أكثر عرضة لخطر نقص البروتين".

- ما هو علاج نقص البروتين؟

إذا شعرت بأعراض تشير لنقص البروتين بجسمك مثل التعب غير المبرر أو تغيرات فى شعرك وجلدك وأظافرك يتوجب عليك وقتها زيارة الطبيب الذى سيجرى لك فحوصات لازمة لتأكيد نقص نسبة البروتين بجسمك واستبعاد الأسباب الأخرى لهذه الأعراض.

عادة ما يتم علاج نقص البروتين إما عن طريق زيادة المعدل اليومى من تناول الأطعمة البروتينية، مثل المكسرات والبذور مثل اللوز والفستق والكاجو وبذور الكتان، والبقوليات مثل العدس والفاصوليا والبيض والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان مثل الزبادى والجبن القريش.