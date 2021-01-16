صحة ورشاقة

الالتزام بنظام البحر المتوسط الغذائي يؤخر إصابة النساء بمرض باركنسون

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن الالتزام بنظام البحر المتوسط الغذائي يؤخر إصابة النساء بمرض باركنسون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة بحثية بجامعة كولومبيا البريطانية ان التقيد الوثيق بالنظام الغذائي المعروف بحمية البحر الأبيض المتوسط أدى ​​إلى تأخير ظهور مرض باركنسون بنسبة تصل إلى 17.4 عامًا عند النساء و 8.4 سنوات عند الرجال.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscience العلمية، تشير دراسة جديدة أجراها باحثو جامعة كولومبيا البريطانية إلى وجود علاقة قوية بين اتباع حمية البحر المتوسط والظهور اللاحق لمرض باركنسون، في حين أن الباحثين قد عرفوا منذ فترة طويلة التأثيرات الوقائية العصبية لنظام البحر المتوسط الغذائي لأمراض مثل مرض الزهايمر والخرف، فإن هذه الدراسة هي الأولى التي تشير إلى وجود صلة بين هذا النظام الغذائي وصحة الدماغ لمرض باركنسون.

مرض باركنسون
مرض باركنسون

 

وقالت الدكتورة سيلك أبيل كريسويل من مركز أبحاث باركنسون وقسم علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولومبيا البريطانية: تُظهر الدراسة أن الأفراد المصابين بمرض باركنسون يعيشون فترة أطول إذا كان نمط أكلهم يتوافق بشكل وثيق مع النظام الغذائي من نوع البحر الأبيض المتوسط كان الاختلاف الذي ظهر في الدراسة حتى 17 عامًا في النساء وثماني سنوات بعد ذلك عند الرجال.

867a24143f.jpg

وأضافت ان هناك نقصا في الأدوية للوقاية من مرض باركنسون أو تأخيره ، لكن هذه الدليل الجديد يشير إلى أن التغذية يمكن أن تؤخر ظهور المرض.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا