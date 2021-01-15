أمريكا تقترب من 4000 وفاة بفيروس كورونا يوميا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اقتربت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، من تسجيل رقم قياسي يقترب من 4000 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال 24 ساعة.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات الـ24 الماضية 3904 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).



ووفقاً للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بلغ إجمالي الوفيات في أمريكا 387,255 حالة وفاة.

كما سجلت الولايات المتحدة 227,746 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد 23,193,703 إصابات.

وكشف إحصاء رويترز أن الوفيات بسبب فيروس كورونا على مستوى العالم تجاوزت المليونين، الجمعة، فيما تسعى دول العالم لشراء اللقاحات ورصد سلالات جديدة للفيروس.

واستغرق الأمر 9 أشهر إلى أن سجل العالم المليون وفاة الأولى بسبب الفيروس، إلا أنه لم يمر سوى 3 أشهر بعد ذلك للوصول إلى مليوني وفاة مما يبرز معدلا متسارعا للوفيات بسبب المرض.

وبحسب إحصاء رويترز، تجاوز متوسط الوفيات في 2021 حتى الآن 11900 وفاة في اليوم الواحد أو بمعدل وفاة شخص واحد في كل 8 ثوان.

وبحسب توقعات معهد القياسات الصحية والتقييم، فإن من الممكن لإجمالي الوفيات أن يقارب مليونين و900 ألف بحلول أول أبريل/ نيسان.