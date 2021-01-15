تونس تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت تونس، الجمعة، ارتفاعا قياسيا بإصابات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأعلنت تونس عن تسجيل 4170 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 50 حالة وفاة، في أعلى حصيلة يومية في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس العام الماضي.

وأشارت وزارة الصحة التونسية، في بيان، إلى أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد بلغت 175,065 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 5528 حالةً.



أمّا بالنسبة لحالات الشفاء، فقد شهد ارتفاعا حيث بلغ العدد الإجمالي للمتعافين 125635 حالة بعد تسجيل 1025 حالة جديدة.

كانت الحكومة قد أعلنت يوم الخميس إغلاقا عاما لأربعة أيام وقررت إغلاق المدارس حتى 24 من الشهر الحالي سعيا للسيطرة على تفشي الجائحة.



وقررت تونس أيضا تطبيق نظام المناوبة بين الموظفين الحكوميين، لتقليل الأعداد في المكاتب ووسائل النقل، وزيادة ساعات حظر التجول وإزالة جميع المقاعد من المقاهي.

ومع امتلاء أقسام العناية الفائقة في معظم المستشفيات العمومية في ظل الارتفاع الحاد في الإصابات والوفيات، دعا مسؤولون إلى تمديد الإغلاق أسبوعين آخرين على الأقل.