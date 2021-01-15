دراسة تكشف علاقة القهوة بسرطان البروستاتا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت ورقة بحثية جديدة نشرتها المجلة الطبية البريطانية "BMJ" عن علاقة القهوة بسرطان البروستاتا.

وذكرت الدراسة أن تناول بضعة أكواب من القهوة كل يوم يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان البروستاتا.



وقام علماء من جامعة الطب في مدينة شنيانغ الصينية بهذا البحث عبر تحليل بيانات من حوالي 16 دراسة متنوعة شارك فيها حوالي مليون رجل، من بينهم قرابة 58 ألف مصاب بسرطان البروستاتا.

وأظهر التحليل البعدي أن الرجال الذين شربوا فنجانين إلى 9 فناجين من القهوة يوميا لديهم خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بسرطان البروستاتا مقارنة بالرجال، الذين لم يشربوا كوبين من القهوة كحد أقصى يوميا.

وبحسب النتائج، يبدو أن كل كوب إضافي من القهوة يقلل من نسبة مخاطر الإصابة بالسرطان.

وجاء في الدراسة أن للقهوة تأثيرا وقائيا ضد سرطان البروستاتا، لأن لها تأثيرات مضادة ضد الالتهابات والأكسدة وتؤثر على استقلاب الجلوكوز وتكوين الهرمونات الجنسية.

وتوصل العلماء إلى أن المصابين مسبقا بسرطان البروستاتا والذين يشربون القهوة بكثرة يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 12% إلى 16% من خطر الإصابة بمرحلة متقدمة أو مميتة من هذا السرطان، مقارنة مع الذين يشربون القهوة بطريقة غير منتظمة.

وصرّح فريق العلماء أن النتائج التي تم التوصل إليها يمكن إرجاعها إلى تفسيرات بيولوجية معقولة، لأن القهوة تحسن استقلاب الجلوكوز في الجسم. بالإضافة إلى ذلك، فإن المواد التي تحتويها القهوة لها تأثيرات مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، وقد تؤثر على مستويات الهرمونات الجنسية التي يمكن أن تؤثر على بدء سرطان البروستاتا وتطوره.

وأوضح فريق العلماء أن التحليل يبين أن زيادة استهلاك القهوة قد يكون مرتبطًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا.