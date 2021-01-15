أفريقيا تتجاوز 3 ملايين إصابة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأن عدد حالات الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في أفريقيا بلغ 3,176,784 إصابة.

وبلغت حصيلة الوفيات بالفيروس في القارة السمراء 76,752 حالةً.



وتتصدر جنوب أفريقيا قائمة الدول الأفريقية الأكثر تضرراً بالفيروس تليها المغرب وتونس.

مليونا وفاة عالميا

وتسبب الفيروس بوفاة أكثر من مليوني شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019، حسب تعداد أجرته "فرانس برس" استنادا إلى أرقام رسمية، الجمعة.



وتم تسجيل 2,000,066 وفاة لـ93,321,070 حالة معلنة.

وأوروبا مع 650,560 وفاة المنطقة الأكثر تضررا متقدمة على أمريكا اللاتينية والكاريبي (542,410) والولايات المتحدة وكندا (407,090).

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بكوفيد-19 هي الولايات المتحدة (389,581) والبرازيل (207,095) والهند (151,918) والمكسيك (137,916) وبريطانيا (87,295) وإيطاليا (81,325).

وسجل أكثر من نصف عدد الوفيات في العالم في هذه الدول الست مجتمعة.