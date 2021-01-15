جونسون للبريطانيين: فكروا مرتين قبل مغادرة المنزل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حث رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، البريطانيين، الجمعة، على البقاء في منازلهم وعدم الخروج في عطلة نهاية الأسبوع.

وتأتي دعوة جونسون على الرغم من المؤشرات التي أظهرت تراجع الفيروس الفتاك، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقالت بلومبرج إن الأرقام الحكومية التي تشير إلى ما يسمى بمعدل (آر) الخاص بتقدير عدد الأشخاص الذين ينقلون المرض للآخرين قد انخفض قليلا في إنجلترا، وربما وصل إلى أقل من 1 في لندن.

وكانت العاصمة البريطانية واحدة من أكثر المناطق تضررا من السلالة الجديدة المتحورة من الفيروس سريع الانتشار وخضعت لفرض أشدّ قيود الإغلاق بسبب الجائحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وفي معظم ديسمبر/كانون الأول.

وقال جونسون في رسالة بالفيديو نشرت على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الجمعة: "الرجاء التفكير حقاً مرتين قبل مغادرة المنزل خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، ولا تخرجوا إلا إذا كان ذلك ضروريا للغاية.. من الأكثر أمانا أن تفترض أنك قد تكون مصاباً بكوفيد- 19".

وكان إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة المتحدة قد وصل إلى 3.27 مليون حالة إصابة حتى الساعة 07:30 من صباح الجمعة بتوقيت لندن، بحسب ما أظهرته بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

ووفقا للبيانات، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في البلاد 86163 حالة.

وأشارت البيانات إلى تعافي 7580 شخصا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا.