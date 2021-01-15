الأولى من نوعها.. عملية زرع ذراعين وكتفين لمريض في فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 07:56 مساءً - منذ ساعة واحدة

أصبح رجل أيسلندي، الأربعاء، أول مريض تُزرع له كتفان وذراعان خلال عملية جراحية في ليون شرقي فرنسا.

وأفادت مؤسسة “أوسبيس سيفيل دو ليون”، الجمعة، أن عملية “الزرع المزدوجة” التي أجريت في مستشفى “إدوار إيريو” استغرقت 15 ساعة و”تطلبت حشد عدد من الفرق الطبية والتمريضية العامة والخاصة”، وفق ما أوضح المركز في بيان.

وأكد ناطق باسم المؤسسة أن المريض الإيسلندي الجنسية كان في حالة مستقرة صباح الجمعة.

وأضاف أن “هذه العملية هي بحسب علمنا الأولى من نوعها عالمياً، إذ أن عمليات زرع الذراع السابقة لم تشمل الكتفين”، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشار عدد من تقارير وسائل الإعلام المحلية إلى أن ذراعَي المريض البالغ من العمر 48 عاماً بترتا عندما كان في السادسة والعشرين بعد تعرضه للصعق بالكهرباء على خط توتر عالٍ.

وفي العام 1998، شهدت ليون أيضاً أول عملية زرع يد أجراها فريق البروفيسور جان ميشال دوبرنار الذي عاد وأجرى في كانون الثاني عام 2000 عملية زرع أخرى لليدين والجزء السفلي من الساعد.

أما أول عملية زرع في العالم للذراعين معاً فكانت في تموز 2008 في ألمانيا، وأجريت لمزارع بُترت ذراعاه بعد حادث تعرض له خلال عمله.