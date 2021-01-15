محافظة عراقية تسجل 60 ألف إصابة بإنفلونزا الطيور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن محافظ محافظة صلاح الدين العراقية، عمار الجبر، الجمعة، إصابة 60 ألفاً من الدجاج بإنفلونزا الطيور في سامراء، شمال العاصمة بغداد.

وقال المحافظ في تصريحات إعلامية إنه" تم تسجيل إصابة 60 ألفا من الدجاج بإنفلونزا الطيور في سامراء"، مبيناً إنه "تم فرض منطقة حظر عازلة للدواجن في سامراء بمساحة 3 كيلومترات لتفادي انتقال الفيروس".

وأوضح المحافظ أن "هذا الدجاج من النوع البياض والخطورة تكمن هنا للتأثير على السوق المحلية بانخفاض معدل انتاج هذه المادة الغذائية"، منوها إلى أن "فرقا صحية من وزارتي الصحة والبيئة، والزراعة ستصل الى سامراء لمتابعة الموضوع عن كثب".

وتحدث إنفلونزا الطيور بسبب نوع من أنواع فيروس الإنفلونزا الذي نادرًا ما يصيب البشر.

وقد تم تحديد أكثر من 12 نوعًا من أنواع إنفلونزا الطيور، بما في ذلك السلالتين اللتين أصيب بهما البشر مؤخرًا — H5N1 وH7N9. عندما تصيب إنفلونزا الطيور البشر، قد تكون مميتة.

وتفشت إنفلونزا الطيور في آسيا، وأفريقيا، وأمريكا الشمالية، وأجزاء من أوروبا، لدى معظم الأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض المرض لاتصاله بالطيور المريضة.

وفي حالات قليلة، انتقلت إنفلونزا الطيور من شخص إلى آخر. وتم الإبلاغ عن حالات بشرية متقطعة فقط منذ عام 2015.