نسخ كورونا الجديدة تهاجم 70 دولة.. وحجر قسري لـ20 ألف صيني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتضافر الجهود العالمية عبر حملات التطعيم وتشديد الإجراءات الاحترازية للخلاص من كابوس فيروس كورونا المستجد.

وفي ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار الوباء في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والأحداث البارزة، الجمعة.



توصيات منتظرة





من المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، توصياتها بشأن ظهور نسخ جديدة من فيروس كورونا المستجدة أكثر عدوى.

ورصدت النسخة المتحورة البريطانية في 50 دولةً على الأقل فيما يعتقد أن النسخة الجنوب أفريقية باتت موجودة في ما لا يقل عن 20 دولة.

لقاحات





أعطيت حتى الآن 35,61 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا حول العالم في 58 بلداً ومنطقةً على الأقل، وفق تعداد أعدته "فرانس برس" استناداً إلى مصادر رسمية، الجمعة.

ومن حيث نسبة من جرى تلقيحهم من عدد السكان، تتصدر إسرائيل السباق، حيث تلقى 23% من الإسرائيليين الجرعة الأولى من اللقاح على الأقل.

وتتصدر الولايات المتحدة السباق من حيث عدد من جرى تلقيحهم، حيث أعطيت 11,15 مليون جرعة لـ9,69 مليون شخص (2,9% من عدد السكان).

وتلقى 4,3% من سكان بريطانيا اللقاح (2,92 مليون شخص).

كما تلقى أكثر من 4,38 مليون شخص في الاتحاد الأوروبي جرعة من اللقاح (نحو 1% من السكان).

حجر قسري لـ20 ألف صيني





وضعت الصين في حجر قسري أكثر من 20 ألف شخص من سكان مناطق ريفية في منطقة تشكل بؤرة لتفشي وباء كوفيد-19، وفق وسيلة إعلام حكومية.

وسجلت البلاد التي تمكنت إلى حد كبير من السيطرة على الوباء في الربيع، الجمعة أكبر عدد إصابات يومية منذ مارس/آذار بلغ 144 إصابة جديدة، وهو رقم يبقى ضئيلاً جداً بالمقارنة مع الأعداد المسجلة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وسجلت غالبية الإصابات في خبي (شمال) حيث يخضع 22 مليون شخص لتدابير إغلاق متفاوتة.

فحوص واسعة النطاق في هيروشيما

تستعد مقاطعة هيروشيما (غرب اليابان) إلى إطلاق حملة فحوص في عاصمة المقاطعة هي الحملة الأولى الواسعة النطاق على مستوى البلاد، تشمل حتّى 800 ألف شخص.

وتخضع 11 مقاطعةً يابانية، من دون هيروشيما، إلى حال طوارئ يفترض أن تبقى قائمة حتى 7 فبراير/شباط، فيما تشهد اليابان أسوأ موجة منذ بدء تفشي الوباء.

نحو مليوني وفاة





أسفر الوباء عن وفاة أكثر من 1,99 مليون شخص حول العالم منذ نهاية ديسمبر/كانون الأول، من بين أكثر من 93 مليون إصابة مؤكدة.

وتجاوزت أوروبا عتبة الثلاثين مليون إصابة.

6 دول قلقة من تأخر تسليم لقاح فايزر





أعرب وزراء الصحة من 6 دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة، الجمعة، عن "قلقهم الشديد" بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر/بيونتك.

وندد وزراء كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد في هذه الرسالة بالوضع "غير المقبول" الذي يسيء إلى "مصداقية عملية التطعيم".

وأضاف موقعو الرسالة: "نحن ملزمون إبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص أن التطعيم سيتأخر على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها حكوماتنا لضمان التسليم في الوقت المحدد".

وتابعوا: "نطلب منكم الاتصال ببيونتك/فايزر بسرعة لطلب تفسير عام والتأكيد على الحاجة إلى ضمان الاستقرار والشفافية في عمليات التسليم في الوقت المناسب".

وأشار المسؤولون في الدول الست إلى أن بيونتك/فايزر أبلغتهم أن التسليم "سينخفض بشكل كبير في الأسابيع المقبلة".

وتابعوا أنه "تم تحديد موعد نهائي للبعض في 8 فبراير 2021 بينما لا يملك الآخرون معلومات عن المدة المتوقعة لتراجع عمليات التسليم".

وكانت ليتوانيا أعلنت، الجمعة، أنه سيتم خفض عمليات تسليم اللقاحات لتشمل 54 ألفا و505 جرعات مقابل 108 آلاف و810 جرعات كانت مقررة في الأسابيع الأربعة المقبلة.