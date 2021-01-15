شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الحالات ذات الأولوية لتلقى لقاح كورونا ببريطانيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع استمرار دول في أوروبا والولايات المتحدة في حملات التطعيم ضد فيروس كورونا بعدد من اللقاحات المطورة، يوجد بالطبع فئات أعلى خطورة يجب أن تحصل على اللقاح.

ووفقا لتقرير موقع جريدة " metro" البريطاني، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من حالات سريرية معينة معرضين للخطر ولهم أولوية عالية لتلقي اللقاح، وهم سكان دور الرعاية اللاحقة ، والعاملين في الخطوط الأمامية في المستشفيات، والأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا ، المجموعة التالية من الأشخاص الذين سيتم تطعيمهم هم أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعانون من حالات طبية خطيرة.

وعلى الرغم من أن إطلاق التطعيم الشامل للبريطانيين أطلق بصيص أمل ، إلا أنه يجب معرفة ما هي الحالات السريرية التي تصنفك على أنك في خطر؟ فمن المصنف على أنه معرض للخطر ومنح الأولوية للقاح Covid؟.



الحالات ذات الأوليوية للقاح كورونا

ووفقًا لموقع الويب الحكومي البريطاني، فإن وجود واحد على الأقل من الحالات التالية سيصنفك ضمن المصابين بأعراض شديدة الخطوة ما يتطلب منحك اللقاح بأولوية قصوى.

سرطان الدم (مثل اللوكيميا أو سرطان الغدد الليمفاوية أو الورم النخاعي).

مرض السكري.

الخرف.

وجود مشكلة في القلب شكوى في الصدر أو صعوبات في التنفس ، بما في ذلك التهاب الشعب الهوائية وانتفاخ الرئة أو الربو الحاد.

مرضى الكلى و الكبد.

انخفاض المناعة بسبب المرض أو العلاج (مثل عدوى فيروس نقص المناعة البشرية أو الأدوية الستيرويدية أو العلاج الكيميائي أو العلاج الإشعاعي).

مرضى التهاب المفاصل الروماتويدي أو الذئبة أو الصدفية.

الأشخاص الذين أجروا عملية زرع عضو أصيب بسكتة دماغية أو نوبة إقفارية عابرة.

من يعانون من مشكلة في الطحال، على سبيل المثال مرض فقر الدم المنجلي أو استئصال الطحال.

الأشخاص أصحاب الوزن الزائد بشكل خطير (مؤشر كتلة الجسم 40 وما فوق) .

المصابون بمرض عقلي شديد.

متى سيتلقى الأشخاص الذين يعانون من حالات الخطر لقاح كورونا؟

الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عامًا والذين يعانون من إحدى الحالات المذكورة أعلاه على الأقل قد بدأوا بالفعل في تلقي عروض التطعيم الخاصة بهم.

وحددت الحكومة البريطانية خططًا لتطعيم 14 مليون مواطن ذي أولوية عالية بحلول منتصف فبراير، وقد يحصل العاملون الرئيسيون على اللقاح في المرحلة الثانية من إطلاق اللقاح.