مركز يكشف عن الفئات التي يسمح لهم بعدم ارتداء الكمامة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 15 يناير 2021 06:03 مساءً - منذ ساعتين

قال مدير مركز غامالي ألكسندر غينتسبرغ إنه في بعض الحالات، من الضروري التأكد من دخول العامل المسبب للمرض إلى الجسم.

وأكد غينتسبرغ، اليوم الجمعة، أن الذين أصيبوا بفيروس كورونا بمستوى جسم مضاد (1: 3200) وما فوق ينصحون برفض ارتداء الكمامة.

وقال: “يمكنك المشي دون كمامة حتى يتم الحفاظ على مستوى الأجسام المضادة باستمرار عند مستوى عالٍ”.

وأوضح أنه سيتم الحفاظ على المناعة بسبب الدخول الخارجي لمسببات الأمراض المحتملة في الجسم، والتي توجد الآن بكميات صغيرة في الأماكن المغلقة. وأوضح الاختصاصي أنه عند مواجهة فيروس، تستعيد خلايا الذاكرة مستوى الأجسام المضادة المطلوبة للحماية في غضون يومين إلى ثلاثة أيام. خلاف ذلك، بعد ثلاثة إلى خمسة أشهر، سينخفض ​​مستوى الأجسام المضادة حتمًا.

وانطلقت في موسكو يوم الـ 5 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، حملة التطعيم ضد كورونا بلقاح “سبوتنيك v” في المستوصفات.

وكانت روسيا قدمت لقاحها المضاد لفيروس كورونا “سبوتنيك V ” للأمم المتحدة، مؤخرا. هذا اللقاح الذي أنتجه مركز غامالي للأبحاث أصبح في آب/أغسطس الماضي، أول لقاح مسجل في العالم ضد فيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد وجه لبدء حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا المستجد في روسيا.