لبنان يقر قانون استيراد لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقرّ البرلمان اللبناني، الجمعة، قانون تنظيم استخدام المنتجات الطبية لمكافحة كورونا واستيراد اللقاحات في جلسة خصصت لهذا الموضوع.

ترأس الجلسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في خطوة وصفها النواب بالإنجاز الذي انتهى العمل منه خلال أربعة أيام.

وخلال الجلسة أشاد "بري" بعمل رئيس وأعضاء لجنة الصحة النيابية والجهد الذي بذلوه لإنجاز القانون، مشددا على أنه سيتيح المجال أمام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا.

وعاد وأكد كل من النواب علي حسن خليل، وعاصم عراجي، وجورج عدوان، أن كل المعلومات التي كانت قد انتشرت في وقت سابق بأن الأولوية باللقاحات ستكون للسياسيين والمسؤولين هي غير صحيحة وعارية عن الصحة، وسيتم اعتماد المعايير الدولية، والتي وضعتها منظمة الصحة العالمية لتوزيعه.

وبعد الجلسة قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، إنه ابتداء من الأسبوع الثاني من فبراير ستبدأ شركة فايزر بتسليم اللقاحات، وأكد: "أن مجلس النواب قام بإنجاز خلال فترة بسيطة، ووضع قانونا في 4 أيام والقانون كان ضروريا لنحصل على اللقاحات وهو وضِع لكل الشركات وليس فايزر فقط".

وأضاف: "سنأخذ لقاحاً معترفاً به من منظمة الصحة العالمية ويوم يأخذ اللقاح الصيني الموافقة يمكن استيراده حينها".

ودخل لبنان، الخميس، إقفالا تاما هو الأول من نوعه يستمر لـ11 يوما بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات، ما أدى إلى وصول المستشفيات إلى قدراتها الاستيعابية القصوى وبات المرضى ينتظرون في مداخلها وعلى أرصفتها ساعات طويلة قبل تمكنهم من تلقي العلاج.