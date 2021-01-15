اليمن يدين هجمات الحوثي الإرهابية ضد السعودية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت الحكومة اليمنية إطلاق مليشيا الحوثي طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه السعودية، ووصفته بأنه "عمل إرهابي".

واستنكرت الحكومة اليمنية في بيان، الجمعة، بأشد العبارات إطلاق مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، الجمعة، 3 طائرات مسيرة "مفخخة" من محافظة الحديدة باتجاه السعودية.



وأكدت الخارجية وقوف اليمن حكومة وشعبا مع الأشقاء في السعودية ضد هذا العمل الإرهابي، وكل ما يمس أمن واستقرار المملكة، مؤكدة تأييدها كافة الإجراءات التي تتخذها السعودية لحماية أراضيها ومكافحتها للإرهاب بكافة أشكاله والحفاظ على أمن واستقرار أراضيها والمنطقة.

واعتبر البيان، الهجوم الإرهابي الذي يأتي غداة انعقاد جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة باليمن، ليثبت للعالم تحدي هذه الجماعة الإرهابية للمجتمع الدولي واستمرار عملياتها الإرهابية وإخلالها بأمن واستقرار المنطقة.

وقال إن "مليشيات الحوثي لا تؤمن بالسلام وقرارها بيد النظام الإيراني لإذكاء الصراع والحرب بما يزيد من معاناة الشعب اليمني".

وجدد البيان موقف اليمن الثابت والرافض للأعمال العدوانية والإرهابية والتي تشكل تهديداً خطيراً ليس فقط على المملكة وإنما على أمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية، ومن يقف وراءها بالمال والسلاح.



في وقت سابق، الجمعة، دمرت الدفاعات الجوية للتحالف العربي في اليمن 3 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

وقال التحالف الذي تقوده السعودية، إن مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تتخذ من محافظة الحديدة (غرب) مركزا لانطلاق الطائرات بدون طيار المفخخة والهجمات العدائية والإرهابية.