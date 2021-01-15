شكرا لقرائتكم خبر عن علماء أمريكان يطورون مركبا دوائيا جديدا يساعد على علاج التصلب المتعدد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طور الباحثون بجامعة أوريجون للعلوم الصحية الأمريكية مركب دوائي يمنع تلف المايلين والألياف العصبية من خلال تحفيز الاستجابة الوقائية في الخلايا التي تنتج المايلين وتحافظ عليه، والدواء له آثار إيجابية على علاج التصلب المتعدد.

ووفقا لتقرير لصحيفة neuroscienceالعلمية، فأن المركب الدوائى يحمي الألياف العصبية والمايلين، الذي يغطي الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكي، وقد يكون هذا الاكتشاف، الذي نُشر في مجلة Neuroimmunology، مهمًا في علاج أو منع تطور التصلب المتعدد واضطرابات الجهاز العصبي المركزي الأخرى.

وقال دينيس بورديت الرئيس السابق وأستاذ علم الأعصاب الفخري في كلية طب بجامعة أوريجون، إن هذه النتائج تشير إلى أن هذه الأدوية يمكن أن تكون مفيدة أيضًا في منع حدوث الضرر بالجهاز العصبى والميالين، حيث تحمل الألياف العصبية النبضات الكهربائية بين الخلايا العصبية ، والميالين عبارة عن غلاف واقي يشبه العزل يغطي الألياف العصبية.

ويتضرر الميالين والألياف العصبية في التصلب المتعدد، مما يؤدي إلى إبطاء أو إعاقة الإشارات الكهربائية المطلوبة لكي نرى وتحرك عضلاتنا ونشعر بالأحاسيس ونفكر طور الباحثون سابقًا سوبتيروم كمركب يحاكي تأثير هرمون الغدة الدرقية في تحفيز نضوج الخلايا الأولية والتي تولد المايلين.

وفي البحث الجديد، اختبر العلماء المركب عن طريق إحداث مرض مناعي ذاتي في نموذج فأر لمرض التصلب العصبي المتعدد ، مما تسبب في تلف الميالين والألياف العصبية، وأوضح الباحثين إن هذه التقنية هي خطوة شائعة في اكتشاف الأدوية.

واكتشف الباحثون أنهم كانوا قادرين على منع حدوث تلف المايلين والألياف العصبية ، من خلال تحفيز الاستجابة الوقائية في الخلايا التي تصنع وتحافظ على المايلين كما أنها قللت من نشاط نوع من الخلايا الالتهابية في الدماغ والنخاع الشوكي والتي تشارك في إحداث تلف في التصلب المتعدد وأمراض أخرى.