جولة في عادات وتقاليد الطفل الخليجي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 04:35 مساءً - قديما قال المؤرخون: إذا أردت أن تتأكد من أصالة أي بلد فابحث عن عاداته وتقاليده ومدى التزام أهله بها؛ فإن شاهدتهم يتبعونها ويتمسكون بها عرفت أنهم شعب أصيل بداخله مسطور تاريخ أجداد وآباء سجلوا الكثير العظيم، وإن شاهدتهم يبتعدون عن عادات بلدهم وتقاليد آبائهم تأكد حدسك؛ فهم لا يرتكزون على شيء. والطفل الخليجي عليه أن يعرف عادات وتقاليد بلده؛ ليشب عليها ويتمسك بها ويمارسها بأفعاله ويصدقها بقلبه وعقله وهو يعيش حياته. وهنا يأتي دور الآباء وأسلوب تربيتهم. معنا الدكتور إبراهيم عبد الرازق أستاذ علم الاجتماع والمحاضر الجامعي

العادات اليومية

المصافحات أبرز المظاهر لتحية الأشخاص

• تعد المصافحات من أبرز المظاهر لتحية الأشخاص. • وأثناء الاجتماعات يكون الاتصال بالعين طويلًا ومباشرًا. • أغرب عادات السلام تلك التي تحدث في بعض دول الخليج مثل الكويت وعمان؛ حيث تنتشر عادة إلقاء التحية عن طريق تقبيل الأنف، والذي يُعتبر دليلاً على الاحترام، وهي عادة تم توارثها عن الأجداد

• استخدام اليد اليمنى فقط للأكل ولمس وتقديم الهدايا . • من المخالف أن نسأل الرجل عن زوجته أو أحد أفراد أسرته

يعتبر تقديم حسن الضيافة للأشخاص من الواجبات المقدسة وتعد من أبرز العادات العربية

والسبب في ذلك هو أن البدو العرب، في شبه الجزيرة العربية، كانوا يعيشون دائمًا في بيئة صحراوية

يعتمد فيها البدو الرحل على كرم الضيافة؛ من أجل البقاء على قيد الحياة من العطش والجوع والغارات المفاجئة أو هجمات العدو

ومع مرور الوقت أصبحت عادات الضيافة البدوية الأساسية شائعة بين جميع العرب، بمن فيهم القرويون وسكان المدينة

أسلوب الترحيب

قهوة عربية في أكواب صغيرة غلى جانب التمور والحلويات

يتم تقديم القهوة العربية في أكواب صغيرة إلى جانب التمور والحلويات كإيماءة ضيافة تُقدم للزوار أو الأصدقاء أو العائلة

• عند الجلوس، تجنب شد الساقين أمام جمع من الناس أو الجلوس أعلى من الآخرين

• تجنب الميل على الجدران، أو ترشح على الكراسي أو تضع يديك في جيوبك. • عدم التحدث بصوت عالٍ. • الوجبة عادة ما تكون في ختام الحديث. • يعتبر العرب أنه من غير المناسب تناول كل شيء على طبق واحد. • خلع الحذاء عند المدخل وتركه قبل الدخول

عادات الطعام

سكب الطعام بوعاء كبير للترحيب بالضيوف

أخذ العالم العربي معظم الطقوس والعادات من الديانة الإسلامية، مثل وجوب ذبح اللحوم تبعاً لطريقة الشريعة الإسلامية، و لحم الخروف من أكثر اللحوم اليي يتناولها العرب

سكب الطعام بوعاء كبير وذلك للترحيب بالضيوف وللدلالة على الكرم في تقديم لطعام

التمسك بالأسرة

الأسرة هي مركز الولاء وسمعة العرب

الأسرة هي ثاني أهم عنصر للعرب بعد الإيمان والتدين؛ حيث إن الولاء والالتزامات العائلية لها الأسبقية على الولاء والالتزامات تجاه الأصدقاء أو الوظيفة وعلى احتياجات الفرد الشخصية

بنية الأسرة المتماسكة واحدة من أهم العوامل المحددة للأحوال الشخصية، تليها الشخصية الفردية والإنجاز؛ حيث إن شرف الشخص وكرامته من أسرته

الأسرة هي مركز الشرف والولاء وسمعة العرب والذكور دائمًا أرباب الأسرة العربية

الحناء رمز الجمال

منذ أكثر من خمسة آلاف عام، كانت الحناء رمزًا لحسن الحظ والصحة والعاطفة في العالم العربي

استخدمت أجيال من النساء عجينة مصنوعة بشكل أساسي من أوراق الحناء المجففة؛ لتغطية أيديهن وأقدامهن بتصاميم تتراوح من النقط البسيطة إلى الأنماط الهندسية المعقدة المصممة لدرء الشر وتعزيز الخصوبة وجذب طاقة جيدة

عادات رمضانية

تزيين الشوارع والبيوت بالأنوار والزينة الورقية

يعد رمضان شهراً مقدساً للمسلمين وللعرب جميعاً حيث يمتنع المسلمون عن تناول الطعام والشراب ويتم تخصيص الوقت للصلاة والتفكير والمشاركة في العمل الخيري

قبل حلول شهر رمضان يتم تزيين الشوارع والبيوت بالأنوار والزينة الورقية مع الفوانيس في الشوارع، ويحدث ذلك في المنازل والمحلات في معظم الدول العربية

كما تقام موائد الرحمن لإفطار الفقراء والمحتاجين ..وفي عيد الفطر من أشهر عادات الدول العربية فيما يتعلق بالطعام؛ حيث لا بد من صنع أنواع خاصة من الحلويات، والتي قد تتشابه أو تختلف من بلد إلى آخر

وأشهر تلك الحلويات هي الكعك والبسكويت والغُريِّبة في مصر، المعمول والغريّبة في السعودية، الغُريّبة والمقروط في الجزائر