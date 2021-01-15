مولودي بلا شعر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 15 يناير 2021 04:35 مساءً - هل اكتشفت أن مولودك الجميل الذي طال انتظارك له قد جاء إلى الحياة برأس أصلع صغير، أي أنه بلا شعر، نعم هذه الحقيقة التي ربما قد تصدمك، وتشعرين بالغيرة من المواليد الآخرين الذين يولدون بشعر غزيز، ولا تعرفين كيفية التعامل مع هذا الرأس الصغير الخالي من الشعر، ولذلك فقد التقت " الخليج 365" بطبيبة الأطفال وحديثي الولادة ميرفت زنون، والتي تشير للآتي بخصوص رأس المولود الخالي من الشعر.

لماذا يولد المولود بلا شعر؟

قد يولد الطفل بلا شعر

يمر شعر الجنين بعدة تغيرات هرمونية داخل الرحم.

يتكون جلد الجنين من ثلاث طبقات تبدأ بالتكون خلال الأسبوع الثالث من الحمل، وهي: الأدمة الداخلية ، والأدمة الوسطى ، والأدمة الخارجية.

وتكون طبقة الأدمة الخارجية هي المسئولة بشكل خاص عن تكوين الشعر والأظافر عند الجنين.

في الأسبوع الثاني والعشرين من الحمل يبدأ تكون شعر الرأس.

وفي بعض الحالات ولأسباب هرمونية وجينية قد يكون نمو شعر رأس الجنين بطيئاً، فينزل الجنين إلى الحياة بلا شعر، أو يحتوي رأسه على الزغب الخفيف الذي لا يكاد يظهر.

ليس هناك علاقة بين نعومة الشعر وولادة المولود الأصلع، لأن نعومة وسمك الشعر له جذوره الوراثية من الأجداد، وليس فقط الأب والأم.

كيف أعتني برأس مولودي الأصلع؟

عليك أن تعرفي عزيزتي الأم أن المولود قد يصل إلى عمر السنة وهو بلا شعر، فلا تقلقي من هذا الأمر.

لا تستخدمي أي نوع شامبو لتسريع نمو الشعر لغسيل فروة رأس المولود الخالي من الشعر.

ولا تستمعي لنصائح الآخرين حول سل شعر المولود بلوشن الجسم" غسول الجسم".

يجب عليك عزيزتي الأم أن تستخدمي شامبو يحتوي علي زيوت و مستخلصات طبيعية تهتم بالبصيلات و تطهر الفروة خصوصا لو كانت من النوع الذي يظهر فيها قشور، أو في حال كانت فروة رأس الطفل دهنية أو تصدر منها رائحة مزعجة، وهذه الأنواع من الشامبو تحفز نمو الشعر الجديد للطفل.

يفضل أن تستخدمي شامبو يحتوي أيضاً علي مستخلص الكاموميل الذي يعمل على تطهير فروة الرأس بشكل طبيعي والشامبو الذي يحتوي على مستخلص القطن الذي يعمل على نمو شعر صحي وناعم منذ البداية.

أخطاء في العناية برأس المولود الخالي من الشعر

لا تستخدمي أي وصفات أو خلطات

تقوم بعض الأمهات بدهان فروة رأس المولود بالزيوت لتسريع نمو شعره.

تقوم بعض الأمهات بتغطية رأسه بالقبعة طيلة الوقت مما يؤثر على فروة الرأس.

وبعض الأمهات تقوم بدهن الرأس ببقايا شعر محترق لطفلة غزيرة وناعمة الشعر لكي ينمو شعر طفلها بسرعة، ويحصل على شعر ناعم مما يسبب له بالأذى والضرر.

والآن عزيزتي الأم أتركي أسئلتك حول الموضوع في مربع التعليقات وسوف يجيب عليها خبراء الخليج 365.