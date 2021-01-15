روسيا تسجل قرابة 25 ألف إصابة جديدة بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت السلطات الصحية الروسية لليوم الثاني أكثر من 24.7 ألف إصابة بفيروس كورونا، فيما تجاوزت الحصيلة الإجمالية عتبة الـ 3.5 مليون حالة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا, الجمعة، في تقريرها اليومي، عن رصد 24715 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 24763 إصابة الأربعاء، ما يتجاوز إحصاءات الأيام السابقة، حسبما أفادت قناة "أر.تي العربية" الروسية.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (5534 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبرج (3094 حالة) ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 13.2% من المرضى الجدد.

ورصدت السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 555 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 566 وفاة أمس، فيما تماثل 27636 مريضا للشفاء.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و520531 إصابة مؤكدة منها 64495 حالة وفاة و546356 حالة نشطة ومليونين و909680 حالة شفاء.

وأطلقت روسيا في كانون أول/ديسمبر الماضي حملة للتطعيم المجاني ضد كورونا باستخدام لقاح "سبوتنيك في"، وهو أول لقاح ضد العدوى على مستوى العالم.

وأوعز الرئيس فلاديمير بوتين مؤخرا ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل.