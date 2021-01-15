لقاح روسي "مزدوج" ضد كورونا والإنفلونزا في 2022

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطط روسيا لإنتاج لقاح مشترك ضد الإنفلونزا وفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2022.

وكان رينات ماكسوتوف، مدير مركز "فيكتور" للبحوث البيولوجية قد أعلن في وقت سابق أن نموذج اللقاح المزدوج ضد فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية المطور من قبل المركز أثبت فعاليته خلال التجارب على الحيوانات، ويجري حالياً تقرير توسيع البحوث، وفقاً لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وقالت أنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية إن روسيا سجلت أقل عدد إصابات بالإنفلونزا على مدار 20 عاماً نظراً لحزمة الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي، بالإضافة لارتفاع معدلات التطعيم.

وخلال مشاركتها في منتدى غايدروس الروسي العملي الدولي السنوي في مجال الاقتصاد، أكدت بوبوفا أن حزمة الإجراءات التي أعدت واعتمدت في روسيا تسمح بتجنب أي حديث عن إغلاق شامل في البلاد جراء كورونا.

واوضحت: "إن جميع المرافق الحيوية في البلاد تعمل بشكلها الطبيعي وقد تعلمنا العيش في هذه الظروف".

وبدأت روسيا في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا.