إصابات كورونا في أوروبا تتخطى عتبة الـ30 مليونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تخطّت حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا في أوروبا عتبة 30 مليوناً، وفق تعداد أجرته وكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، الجمعة.

وأوروبا التي تضم 52 بلداً، هي أكثر منطقة في العالم تضرراً من "كوفيد-19" على صعيد الإصابات، تليها الولايات المتحدة وكندا مع 23 مليوناً و994 ألفاً و507 إصابات، ثم أمريكا اللاتينية والكاريبي مع 16 مليوناً و989 ألفاً و628 إصابة، ثم آسيا مع 14 مليوناً و485 ألفاً و588 إصابة.



وفي 17 ديسمبر/كانون الأول أصبحت أوروبا أول رقعة عالمية تتخطى عتبة نصف مليون وفاة بفيروس كورونا.