كورونا يُجبر بريطانيا على طلب مساعدة الجيش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طلبت هيئة الخدمات الصحية البريطانية، مساعدة الجيش بعد امتلاء وحدات العناية المركزة ونقص الموظفين، جراء تفشي فيروس كورونا.

وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، إنه بناء على طلب خدمة الصحة الوطنية، سيتم إرسال 200 عنصر طبي من الجيش إلى وحدات العناية المركزة بما في ذلك مستشفى لندن الملكي في وايت تشابل، شرق لندن، والمستشفى الملكي المجاني في هامبستيد، شمال لندن، كما سيتم إرسال 150 عنصرا غير طبي لمساعدة الممرضات والأطباء في رعاية المرضى.

وتعاني مستشفيات لندن من أزمة في عدد الموظفين الطبيين، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة يوم الخميس، أن ما يقرب من 15000 موظف في جميع أنحاء لندن متوقفون عن العمل، مع 60 في المائة من حالات الغياب بعد الإصابة بفيروس كورونا وهذا يشمل أكثر من 6100 ممرضة و789 طبيبا.

وأعلنت بريطانيا، الخميس، إغلاق حدودها أمام الوافدين من دول أمريكا الجنوبية والبرتغال بسبب ظهور متحور جديد من فيروس كورونا بالبرازيل.

وأوضح وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، في تغريدة، أن هذا الحظر، الذي يبدأ تنفيذه الساعة 04.00 بتوقيت جرينتش الجمعة، لا يشمل المواطنين البريطانيين والأيرلنديين، ولا المقيمين في المملكة المتحدة.

ولكن يتعين على هؤلاء الأشخاص الالتزام بالحجر لمدة 10 أيام عند عودتهم.

وعزا الوزير القرار إلى "وجود أدلة تتعلق بمتحور جديد في البرازيل" وبرر تطبيقه في البرتغال بسبب "صلاتها الكثيرة مع البرازيل".

كما يُعفى سائقو الشاحنات البرتغاليون الذين ينقلون البضائع الأساسية.

وتعد بريطانيا الدولة الأكثر تضررا من الوباء في أوروبا مع نحو 85 ألف حالة وفاة، وتواجه فيروسا متحورا ظهر في جنوب إنجلترا واعتبره العلماء أكثر عدوى بنسبة تصل إلى 74%.

وأدى الأخير إلى تفشي الإصابات، وزيادة الضغط على المستشفيات، ما دفع السلطات إلى فرض قيود صارمة، منها إغلاق المدارس.

وتسعى الحكومة البريطانية إلى حماية أراضيها من السلالات الجديدة التي ظهرت في بلدان أخرى من العالم، وعمدت إلى حظر وصول الوافدين من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد فيروس متحور شبيه بالمتحور البرازيلي، وفقًا للعلماء.

ويخشى من أن تقاوم هذه الفيروسات المتحورة اللقاحات المتوافرة حاليًا في المملكة المتحدة، والتي تم بالفعل إعطاء أكثر من ثلاثة ملايين جرعة منها.

وتفرض السلطات حجرًا صحيًا لمدة 10 أيام على الوافدين من معظم دول العالم وتنوي فرض حيازة نتيجة فحص سلبية لدخول البلاد.

وكان من المقرر تنفيذ الإجراء اعتبارًا من الجمعة، لكن الحكومة أرجأته إلى الإثنين، كونه أثار انتقادات شديدة من المعارضة.