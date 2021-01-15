شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء بريطانيون: التهاب اللسان قد يكون من أعراض فيروس كورونا الأكثر انتشار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب أحد الخبراء البريطانيين، من الناس البحث عن "الأعراض الغريبة" مثل " التهاب اللسان " وتقرحات الفم غير العادية لأنها قد تكون علامة على أنك بحاجة إلى عزل نفسك، بسبب فيروس كورونا.

ووفقا لتقرير جريدة " مترو" البريطانية، قال البروفيسور تيم سبيكتور ، عالم الأوبئة في كينجز كوليدج لندن، إنه يرى حالات متزايدة من الأشخاص المصابين بفيروس كورونا يعانون من أعراض غير مريحة في أفواههم - مثل تقرحات اللسان .

وقال إن حوالي 1 من كل 5 مصابين بالفيروس ستظهر عليهم أعراض أقل شيوعًا، حيث حث الناس على البقاء في المنزل حتى لو كانوا يعانون من شكاوى طفيفة يمكن إرجاعها إلى سبب آخر.



التهاب اللسان وأعراض كورونا

ووفقًا لموقع NHS " هيئة الصحة البريطانية" ، فإن الأعراض الرئيسية الثلاثة لفيروس كورونا هي :ارتفاع درجة الحرارة والسعال المستمر والفقدان أو تغيير الرائحة والتذوق.

ولكن كتب سبيكتور ، كبير العلماء في استطلاع Zoe Covid Symptom Study UK Infection Survey ، على Twitter: "لا يزال واحد من كل خمسة أشخاص مصابين بـ Covid يعاني من أعراض أقل شيوعًا لا تظهر في قائمة الأعراض الرسمية - مثل الطفح الجلدي، والآن هناك أعداد متزايدة من التهاب اللسان وتقرحات الفم الغريبة.

وأضاف: إذا كان لديك أعراض غريبة أو حتى مجرد صداع وإرهاق ، ابق في المنزل" ، وشارك مثالاً عن "لسان كوفيد" الذي أظهر قطعًا غير مكتملة من الطلاء الأبيض السميك على لسان المصاب بفيروس كورونا.

و قال طبيب الصحة العامة غابرييل سكالي إن الأعراض المبلغ عنها في الفم مرتبطة بـ Covid-19 لبعض الوقت، وأن الاسم الطبي للتورم الحاد في اللسان كجزء من متلازمة يسمى "التهاب اللسان".