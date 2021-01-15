شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تصنف شاومي ضمن القائمة السوداء.. هل تكون نهايتها مثل هواوي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت رويترز وفقا لوثيقة اطلعت عليها أن إدارة ترامب أضافت شركة شاومي Xiaomi للإلكترونيات والهواتف الذكية لتكون ضمن تسع شركات صينية إلى القائمة السوداء للشركات العسكرية الصينية المزعومة، بما في ذلك شركة صناعة الطائرات Comac. ويأتي الإجراء من الرئيس ترامب وفقا لسياسته المتشددة تجاه الصين طوال مدة رئاسته إضافة إلى الأيام الأخيرة من وجوده في البيت الأبيض.

بموجب قانون 1999 الذي يطالب وزارة الدفاع بتجميع قائمة بالشركات التي يملكها أو يسيطر عليها الجيش الصيني، أضاف إليها ترامب القوة القانونية من خلال التوقيع على أمر تنفيذي يحظر الاستثمار الأمريكي للشركات المدرجة في القائمة السوداء. وستخضع جميع هذه الشركات لحظر استثمار أمريكي جديد يجبر المستثمرين الأمريكيين على سحب ممتلكاتهم من الشركات المدرجة في القائمة السوداء بحد أقصى 11 نوفمبر 2021.

يبلغ عدد هذه الشركات حتى الآن 35 شركة صينية، بما في ذلك عملاق النفط CNOOC وشركة SMIC الصينية الكبرى لصناعة الرقائق.

يذكر أن إدارة ترامب قامت في البداية على إدراج الشركات في القائمة السوداء من الصناعات الحيوية مثل العملاق التكنولوجي هواوي (Huawei) وتكنولوجيا أشباه الموصلات (SMIC) قبل أن يتم حظرها وتشديد الخناق عليها وتضيفها في قائمة الكيانات الأمريكية وتمنع الشركات الأمريكية من توريد أي منتجات أو تكنولوجيا أمريكية لها مثل استخدام منتجات جوجل من قبل شركة هواوي الصينية.