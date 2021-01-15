شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الهندية: تناول الكورتيزون والكلوروكين يفسد عمل بعض لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أصدرت وزارة الصحة الهندية إرشادات هامة قبل انطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا نصت على أن اللقاحات كوفيشيلد وكوفاكسين لا يوصى بها للأفراد الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا والنساء الحوامل والأمهات المرضعات، حسبما ذكرت صحيفة time now news الهندية.



كوفاكسين

ووفقًا لوزارة الصحة الهندية فإن استخدام الكلوروكين والكورتيكوستيرويدات قد يضعف استجابة الجسم المضاد في لقاح كوفاكسين ، وهو أول لقاح تم تطويره محليًا في الهند ضد فيروس كورونا والذي طورته بهارات بيوتك بالشراكة مع المجلس الهندي للبحوث الطبية، و منح المراقب العام للأدوية في الهند تصريحًا باستخدام حالات الطوارئ للقاح كوفاكسين، ولقاح كوفشيليد الخاص بجامعه أكسفورد الذى ينتجه معهد أمصال الهند.

وفقًا لوزارة الصحة، فإن الآثار الجانبية الخفيفة بعد التطعيم مثل الصداع، والتعب، وآلام العضلات، وألم في موقع الحقن ، والضعف، والحمى ، والقشعريرة ، وآلام المفاصل ، والغثيان هي بعض الأعراض التي قد تحدث بعد تلقيح كوفشيلد الذي طورته جامعة أكسفورد بالتعاون مع استرازينيكا.

وأوصى الاطباء باستخدام الباراسيتامول للتخفيف من الأعراض من ردود الفعل السلبية بعد التطعيم، وأشارت المبادئ التوجيهية أيضًا إلى أنه كما هو الحال مع الحقن العضلي الأخرى ، يجب إعطاء كوفيشيلد بحذر للأشخاص الذين يعانون من قلة الصفيحات وهي حالة تتميز بانخفاض عدد الصفائح الدموية في الدم.

في حالة كوفاكسين ، أفادت الوزارة أن بعض الآثار الجانبية الخفيفة مثل آلام موضع الحقن والتورم والحمى والصداع وآلام الجسم والتعب وآلام البطن والغثيان والقيء والدوار والرعشة والتعرق والبرد والسعال ،كما نصت إرشادات الوزارة على ضرورة فصل لقاح كورونا واللقاحات الأخرى بفاصل زمني لا يقل عن 14 يومًا، وتستعد الهند لإطلاق حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا غدا السبت 16 يناير.