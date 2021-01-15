فوائد الليمون والماء الدافئ قبل النوم

بيروت - نادين محمد - انتشر في الآونة الأخيرة تناول بعض المشروبات التي تحتوي على الفواكه أو الخضار، أو مزيج بينهما، لأغراض صحية وتجميلية أيضاً، اشتهرت بالديتوكس Detox، من بينها مشروب الليمون والماء.

ينصح الأطباء وخبراء التغذية بتناول الليمون والماء، خاصة إذا كان هذا الأخير دافئاً، لما لهذا المزيج من فوائد مهمة، خاصة إذا ما تم شربه قبل النوم.

ما هي هذه الفوائد؟

يحتوي الليمون على نسب عالية من الأحماض، الفيتامينات، المواد المضادة للالتهابات وللأكسدة، بالإضافة إلى العناصر الغذائية، كالحديد، الزنك، المغنيسيوم، الكالسيوم، البروتين، الفسفور وغيرها... التي تمد الجسم بالفوائد التالية:

• الليمون والماء الدافىء مشروب مدر للبول، يمتلك القدرة على تطهير الجسم من السموم، ما يحسن من عمل الجهاز الهضمي.

• يعزز من عملية الأيض ويكبح الرغبة في تناول الطعام خلال الليل أو في اليوم التالي.

• يتحكم الليمون والماء الدافىء في نسب الملح في الجسم لاحتوائه على معدلات مرتفعة من البوتاسيوم، ما يقي من ارتفاع ضغط الدم بنوبات قلبية.

• يوازن نسبة الحموضة في الجسم وينقي الدم من الجراثيم أو الأوساخ ويخرجها مع العرق، ما يقلل من فرص الإصابة بالأمراض والعدوات المختلفة.

• يعزّز عمل جهازي التنفس والمناعة، وبالتالي يحسن من قدرة الجسم على مكافحة الأمراض المختلفة مثل: نزلات البرد، الزكام، الرشح، البلغم، السعال، الربو، الحساسية، التهاب الحلق، الكحة، التهاب الشعب الهوائية وغيرها...

• يضاعف من معدل تدفق الدم إلى القلب وينظم معدل ضرباته، وبالتالي يحد من مخاطر إصابته بالعديد من الأمراض، كانسداد وتصلب الشرايين، ضعف عضلة القلب والنوبات القلبية.

• يخفف من حدة القلق، التوتر والاكتئاب.

• ينشط خلايا الدماغ ويقوي الذاكرة.

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• نظراً لاحتواء الليمون على مضادات الأكسدة، يساعد تناول الليمون والماء الدافىء، خاصة قبل النوم على التخفيف من فرص الإصابة بالسرطان، كيرطان البنكرياس، البلعوم، الكلى، العظم، الدم، القولون، الثدي، المثانة وغيرها...

• يعالج مرض الكوليرا.

• ينظم درجة حرارة الجسم، وبالتالي فهو مفيد جداً في حالات الإصابة بالحمى أو ارتفاع درجة الحرارة.

• يحفز عمل الكبد.

• يمد الجسم بالطاقة والحيوية، وبالتالي يخفف من الإرهاق والإجهاد.

• يقلل من احتمال الإصابة بأنواع مختلفة من الالتهابات لاحتوائه على حمض اليوريك Uric Acid.

• يعالج مشكلة تآكل الأسنان.

• يساعد في إزالة رائحة الفم الكريهة.

• تناول الليمون والماء الدافىء قبل النوم له فوائد تجميلية أيضاً، فهو يعالج مشاكل البشرة، كالبثور، حب الشباب، الرؤوس السوداء والندبات.

• يوخر من ظهور علامات التقدم في السن، كالتجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين وعلى الجبين.

كيفية إعداد مشروب الليمون والماء الدافىء



• تعصر ½ ليمونة.

• يضاف عصير الليمون إلى كوب من الماء الدافىء، فالماء الساخن أو البارد يفقد المشروب قيمته.

• ينصح بتناول الليمون والماء الدافىء على الريق وقبل النوم.

